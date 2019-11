”1970-80 दशक वाले कैरेबियाई गेंदबाजों जैसी खतरनाक है इंडियन पेस अटैक”, पिंक बॉल का मिलेगा फायदा

बांग्लादेश के पूर्व कप्तान अमीनुल इस्लाम भारत के मौजूदा तेज गेंदबाजों की तुलना वेस्टइंडीज के 1970 और 1980 के दशक के तेज गेंदबाजों से की है. अमीनुल इस्लाम भारतीय पेस अटैक से काफी प्रभावित हैं. उन्हें लगता है कि मेजबान टीम को शुक्रवार से यहां शुरू होने वाले दिन रात्रि टेस्ट में गुलाबी गेंद से फायदा होगा. अमीनुल इस्लाम बांग्लादेश के लिए टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं.

अमीनुल ने भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की तुलना 1970 और 1980 के दशक के वेस्टइंडीज के गेंदबाजों से करते हुए न्यूज एजेंसी से कहा कि जिस तरह से हमने (मोहम्मद) शमी, इशांत (शर्मा) और (उमेश) यादव की तेज गेंदबाजी में विविधता देखी है, उससे उन्हें गुलाबी गेंद से काफी फायदा मिलेगा. आप जहां भी खेलते हैं, आपको शाम को अतिरिक्त हवा का साथ मिलता है. भारत इसका भरपूर फायदा उठाएगा.

बांग्लादेश के पदार्पण टेस्ट (साल 2000) में भारत के खिलाफ 145 रन की पारी खेलने वाले 51 साल के इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि इससे पहले हमने अनिल कुंबले की अगुवाई वाली भारत की स्पिन गेंदबाजी को देखा है लेकिन अब समय तेज गेंदबाजों का है. यह भारतीय क्रिकेट में बड़ा बदलाव है. उनके पास सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आक्रमण है, यह वैसा ही है जैसे एक जमाने में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज पूरी दुनिया में हावी थे.

उन्होंने कहा कि आम तौर पर दुनिया आस्ट्रेलियाई क्रिकेट का अनुसरण करती है, इसमें कुछ गलत नहीं है. लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम निरंतर रही है. वे प्रेरणास्रोत हो सकते हैं. उन्होंने शीर्ष स्तर पर इसे साबित किया है. अमीनुल ने कहा कि ईडन गार्डन में खेल जाने वाला दिन-रात्रि मैच क्रिकेट को नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

उन्होंने कहा कि यह अविश्वस्रीय सा होगा जब लगभग 70 हजार दर्शक भारत में पहली बार दिन-रात्रि का टेस्ट देखेंगे. यह मैच टेस्ट क्रिकेट को नयी ऊंचाई पर ले जाएगा. दोनों टीमों को मेरी शुभकामनाएं. उन्होंने कहा कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उन्हें इस मैच का निमंत्रण भेजा है. अमीनुल ने कहा कि दादा (गांगुली) ने मुझे आमंत्रित किया है, मैं वहां आने की सोच रहा हूं. यह मेरे यहां के कार्यक्रम पर निर्भर करेगा.

