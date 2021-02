India vs England 2nd Test: भारत ने इंग्लैंड को 317 रन से हराया, सीरीज में 1-1 की बराबरी

India vs England 2nd Test updates in hindi: भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में 317 रन से हराकर चार मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. भारत ने इंग्लैंड की पूरी टीम को दूसरी पारी में 164 रनों पर ऑलआउट कर दिया. भारत ओपनिंग टेस्ट में 227 रन के बड़े अंतर से हार गया था. अक्षर पटेल ने इस मैच में पांच विकेट लिए हैं. वे अपने पहले टेस्ट मैच में पांच विकेट लेने वाले नौवें भारतीय गेदबाज बन गए हैं. आर अश्विन इस मुकम को हासिल करने वाले आखिरी भारतीय गेदबाज थे, जिन्होंने 2011-12 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 विकेट झटके और 47 रन दिए थे.

अश्विन ने इस मैच की दूसरी पारी में 53 रन देकर तीन विकेट लिए हैं. इसके साथ उन्होंने भारत की दूसरी पारी में शतक भी लगाया. कुलदीप यादव ने दो विकेट लिए. इंग्लैंड ने पहला टेस्ट 227 रन से जीता था, जो भी चेन्नई में खेला गया था.

इस मैच के बाद भारत वर्ल्ड टेस्ट चैपियनशिर रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गया है और इंग्लैंड चौथे नंबर पर फिसल गया है.

Here’s the latest #WTC21 standings table after the conclusion of the second #INDvENG Test! pic.twitter.com/bLNCVyDg4z

IND vs ENG: 4 साल बाद घर में हारी टीम इंडिया, इंग्लैंड की जीत के साथ टेस्ट चैंपियनशिप की बदली गणित

आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया. इंग्लैंड के मोइन अली मैच में रिकॉर्ड बनाने से चूक गए. उनका विकेट आखिर में गिरा. उन्होंने 18 गेंदों में 43 रन की पारी खेली, जिसमें छह छक्के और तीन चौके शामिल हैं. कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि वे सबसे तेज टेस्ट मैच में 50 रन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. यह रिकॉर्ड वर्तमान में, मिस्बाह उल हक के पास है, जिन्होंने 21 गेंदों में अर्धशतक लगाया था.

इंग्लैंड: 134-10, 164-10

भारत: 329-10, 286-10

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.