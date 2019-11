भारतीय तेज गेंदबाजों का ब्रहमास्त्र बनी पिंक बॉल, बांग्लादेश की पारी 106 रन पर सिमटी

भारतीय तेज गेंदबाजों की तिकड़ी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के पहले ‘गुलाबी’ टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश की टीम को 30.3 ओवर में 106 रन पर आउट कर दिया. बांग्लादेश के सिर्फ तीन बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे. इनमें लिटन दास भी शामिल हैं जो 24 रन बनाकर सिर में चोट लगने पर रिटायर्ड हर्ट हुए और उनकी जगह मेहदी हसन बल्लेबाजी के लिये उतरे. भारत की तरफ से इशांत शर्मा ने 22 रन देकर पांच, उमेश यादव ने 29 रन देकर तीन और मोहम्मद शमी ने 36 रन देकर दो विकेट लिये.

उमेश यादव ने सात ओवर में 29 रन देकर तीन विकेट लिये. इससे पहले बांग्लादेश के कप्तान मोमिनुल हक ने टास जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करके सभी को चौंका दिया. लंच 22वें ओवर में लिया गया जब लिटन दास 24 के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हो गए. मोहम्मद शमी की गेंद उनके हेलमेट पर लगी.

”1970-80 दशक वाले कैरेबियाई गेंदबाजों जैसी खतरनाक है इंडियन पेस अटैक”, पिंक बॉल का मिलेगा फायदा

बल्लेबाज भले ही ढलते सूरज की रोशनी में खेलने से डर रहे हों लेकिन बांग्लादेश की बल्लेबाजी को देखकर लग रहा था कि उससे पहले ही टीम आउट हो जायेगी. बांग्लादेश के बल्लेबाज खचाखच भरे स्टेडियम को देखकर विचलित हो गए और शानदार गेंदबाजी ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी. मोमिनुल हक, मोहम्मद मिथुन और मुशफिकुर रहीम खाता भी नहीं खोल सके.

लंच तक भारत ने बांग्लादेश के छह विकेट 73 रन पर निकाल दिये थे. गुलाबी गेंद तेज गेंदबाजों का ब्रहमास्त्र साबित हुई और बांग्लादेशी बल्लेबाजों के पास उसका कोई जवाब नहीं था.

Input: PTI

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.