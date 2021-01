Gabba Test India vs Australia: ब्रिस्बेन के गाबा में टीम इंडिया ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 2-1 से हराया

Test Match India vs Australia Gabba 2021: ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज जीत लिया है. ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर अंतिम मैच में ऐतिहासिक जीत हासिल कर भारत ने सीरिज को 2-1 से जीता है. भारत को जीत के लिए 328 रनों का लक्ष्य मिला था. जवाब में भारत ने 329 रन बनाकर 3 विकेट से मैच जीत लिया. 329 रनों की इस विजयी पारी में भारत की तरफ से शुबमन गिल ने 146 गेंदों पर 91 रन और ऋषभ पंत ने 138 गेंदों पर नाबाद 89 रन बनाए. पहली पारी में भारतीय टीम की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 115 गेंदों पर 67 रन और वाशिंगटन सुंदर ने 62 रन बनाए थे.

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ब्रिस्बेन के गाबा ग्राउंड पर इस ऐतिहासिक जीत पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने इस जीत पर टीम को 5 करोड़ रुपये के बोनस की घोषणा की है. गाबा मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की पिछले 33 साल से कोई हार नहीं हुई थी.

The @BCCI has announced INR 5 Crore as team bonus. These are special moments for India Cricket. An outstanding display of character and skill #TeamIndia #AUSvIND #Gabba

चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 369 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारतीय पारी 336 रन ही बना सकी और पहली पारी के आधार पर वह ऑस्ट्रेलिया से 33 रन पिछड़ गई. इसके बाद दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया महज 294 रन ही बना सकी. इस प्रकार भारत को मैच के साथ सीरीज जीतने के लिए 328 रनों का लक्ष्य मिला. शुबमन गिल और ऋषभ पंत की शानदार अर्द्धशतकीय पारी की बदौलत भारत ने यह मैच 3 विकेट से जीत लिया और सीरीज भी 2-1 से जीत लिया.

भारत ने गाबा मैदान पर अब तक का सबसे बड़ा रन चेज करते हुए जीत हासिल की है. इससे पहले 250 रनों से अधिक का टार्गेट चेज नहीं हुआ था. इससे पहले 1951 में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 236 रनों के टारगेट को चेज करते हुए हराया था और तीन विकेट से जीत हासिल किया था. भारत की बात करें तो अब तक उसने यहां इससे पहले छह टेस्ट खेले हैं जिसमें पांच में उसे हार मिली थी और एक मैच वह ड्रॉ करवाने में सफल रहा था.

