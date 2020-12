Ind vs Aus Test Series: रोहित शर्मा अब पूरी तरह ठीक, फिर भी एक नियम के कारण 17 दिसंबर के टेस्ट मैच में नहीं ले सकेंगे हिस्सा

Ind vs Aus Test Series: स्वास्थ्य कारणों से रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलियाई दौर पर नहीं जा सके थे लेकिन अब भारतीय प्रशंसकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. आईसीसी ने अपनी वेबसाइट पर इससे जुड़ी जानकारी दी है कि रोहित शर्मा का रिहैबिलिटेशन प्रॉसेस बंगलूरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी (एनसीए) में हो रहा था लेकिन अब वह एकदम फिट हैं औऱ अपनी टीम को जॉइन करने के लिए तैयार हैं.

भारतीय टीम 3 वनडे, 3 टी20 और चार टेस्ट मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई है. इनमें से वनडे मैच की सीरीज में भारत को 1-2 से हार मिली जबकि टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने 2-1 से जीत हासिल किया.

भारतीय टीम को वनडे और टी20 सीरीज में रोहित शर्मा की कमी महसूस हुई थी. उन्हें आईपीएल के दौरान लगी चोट के कारण शुरुआती सीरीज में शामिल नहीं किया गया था लेकिन टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया था. इसके बावजूद वह टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं गए और रिहैबिलिटेशन में आराम के लिए रुके. अब एनसीए ने उन्हें खेलने की मंजूरी दे दी है तो रोहित ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. हालांकि अभी वह दो हफ्ते के लिए टीम से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा.

भारतीय टीम चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई है. इसमें से पहला मैच 17 दिसंबर को शुरू होगा लेकिन रोहित शर्मा इसका हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि इस दौरान उन्हें क्वारंटीन रहना होगा. क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और फिर उसके बाद वह बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में हिस्सा ले सकेंगे. अगर सब कुछ सही रहा तो रोहित शर्मा तीसरे टेस्ट मैच से भारतीय टीम का हिस्सा बन सकेंगे. तीसरा टेस्ट मैच अगले साल 7 जनवरी से शुरू होगा.

