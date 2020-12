IND vs AUS 3rd T20: क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, कोहली ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

IND vs AUS 3rd T20: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच है. भारत ने पहले ही दो मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है. आज के आखिरी मैच जीतकर भारत क्लीन स्वीप करना चाहेगी और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर अपना सम्मान बचाना चाहेगी. यह मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर हो रहा है.

इससे पिछले यानी सीरीज के दूसरे मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था. ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 194 रन बनाए. इसके जवाब में भारतीय टीम ने दो गेंदें शेष रहते ही चार विकेटों के नुकसान पर 195 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. इस मैच में हार्दिक पांड्या क मैन ऑफ द मैच अवार्ड से सम्मानित किया गया था. 42 रनों की पारी में उन्होंने तीन चौके और छक्के लगाए थे.

आस्ट्रेलिया (Playing XI): आरोन फिंच(c), मैथ्यू वाडे, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, डी आर्सी शॉर्ट, एम हेनरिक्स, डेनियल सैम, सीन अबॉट, मिचेल स्वीपसन, एंर्डयू टॉए, एडम जम्पा

भारत (Playing XI): केएल राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली (c), संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुदंर, शर्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, टी नटराजन, युजवेंद्र चहल

ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर आई भारतीय टीम ने सबसे पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज मेजबान देश से खेला. तीन मैचों की इस सीरीज में भारतीय टीम को शुरुआती दो मैच में हार का सामना करना पड़ा था जिसके कारण उसके कारण उसके हाथ से वनडे सीरीज फिसल गई. हालांकि सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में भारतीय टीम को जीत हासिल हुई थी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.