Ind vs Aus 2nd Test: टीम इंडिया ने हिसाब किया बराबर, बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से दी मात

Ind vs Aus 2nd Test: भारतीय क्रिकेट टीम ने आज 29 दिसंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर पिछले टेस्ट मैच में मिली शर्मनाक हार का बदला ऑस्ट्रेलिया से ले लिया और चार टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. भारतीय टीम को मैच के चौथे दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 200 रनों पर समेट दिया. इसके बाद मैदान पर उतरी भारतीय टीम को मैच जीतने के लिए 70 रन चाहिए थे जिसे उसे 2 विकेट गंवाकर महज 15.5 ओवरों में ही हासिल कर लिया.

भारत ने अपनी पहली पारी में 326 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलियाई टीम द्वारा बनाए गए 195 रनों की पारी के आधार पर भारतीय टीम को 131 रनों की लीड मिली हुई थी. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी शुरू की तो 200 रनों का ही स्कोर कर सकी. इस तरह भारत को दूसरी पारी में जीत के लिए महज 70 रनों का लक्ष्य मिला जिसे भारतीय टीम ने दो विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से हराने के बाद भारत ने सीरीज में 1-1 से बराबरी कर लिया है. पहली पारी में भारतीय टीम की तरफ से अजिंक्या रहाणे ने 112 रन और रविंद्र जडेजा ने 57 रनों का योगदान किया.

यह भी पढ़ें- भारत की पहले टेस्ट मैच में हुई थी शर्मनाक पराजय

ऑस्ट्रेलिया के साथ चार टेस्ट मैचों की सीरीज में एडीलेड क्रिकेट ग्राउंट पर हुए पहले मैच के दौरान भारतीय टीम को शर्मनाक पराजय झेलनी पड़ी थी. भारतीय टीम ने अब तक के अपने सबसे कम टेस्ट पारी स्कोर का शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़ा था. भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 244 रन बनाए थे जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 191 रन ही बना सकी. हालांकि भारतीय टीम 53 रनों की लीड का फायदा नहीं उठा सकी और दूसरी पारी में उसने 36/9 का स्कोर किया जो उसका किसी एक टेस्ट पारी में सबसे कम स्कोर है. ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच आठ विकेट से जीत कर सीरीज में 1-1 से बढ़त हासिल कर लिया था.

