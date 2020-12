ICC Test Ranking: मेलबर्न में शतक लगाकर रहाणे की टॉप 10 में एंट्री, कोहली दूसरे स्थान पर बरकरार

ICC Test Ranking: आईसीसी ने गुरुवार 31 दिसंबर को पुरुषों की टेस्ट बैटिंग रैंकिंग जारी किया है. इस रैंकिंग के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली अपनी दूसरी पोजिशन पर बरकरार हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण स्टैंड-इन स्किपर अजिंक्य रहाणे एक बार फिर टॉप 10 में प्रवेश कर गए हैं और पांच स्थान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर पहुंच गए हैं. अब तक का उनका बेस्ट टेस्ट रैंकिंग पिछले साल अक्टूबर 2019 में था जब वह पांचवे स्थान पर थे.

रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में दोनों पारियों में 112 और 27 रन नॉट आउट की पारी खेली थी जिसके कारण भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आट विकेट से शानदार जीत हासिल हुई थी.

ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन आश्विन को भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर 5 विकेट झटकने का फायदा मिला है. इस बेहतरीन प्रदर्शन के कारण उनकी रैंकिंग में दो स्थान का सुधार हुआ है और अब वह सातवें स्थान पर हैं. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह नवें स्थान पर पहुंच गए हैं. दूसरे टेस्ट मैच में 57 रन बनाने और तीन विकेट लेने के कारण रविंदर जडेजा की ऑलराउंडर रैंकिंग में पोजीशन में बदलाव तो नहीं हुआ है लेकिन जसोन होल्डर और जडेजा के बीच प्वाइंट्स का गैप कम हुआ है. रविंदर जडेजा ऑलराउंडर की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज हैं. हालांकि बैटिंग और बॉलिंग की रैंकिंग में वह कैरियर के पीक पर पहुंच गए. उनकी बैटिंग रैंकिंग में 11 स्थान और बॉलिंग में 4 स्थान का सुधार हुआ है और अब वह बेहतरीन बल्लेबाजों की सूची में 36वें स्थान और गेंदबाजों की सूची में 14वें स्थान पर हैं.

यह भी पढ़ें- कैसे बढ़ेगी हाउसिंग डिमांड? घर खरीददारों की बजट से हैं ये उम्मीदें

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से शुरुआत कर रहे शुभम गिल और मोहम्मद सिराज ने इस रैकिंग में बेहतरीन एंट्री की है. आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में शुभम गिल बल्लेबाजों की सूची में 76वें स्थान पर हैं और मोहम्मद सिराज गेंदबाजों की सूची में 77वें स्थान पर हैं. गिल ने इस मैच में 45 रन और 35 (नॉट आउट) रन बनाए थे जबकि सिराज ने पांच विकेट झटके थे. चेतेश्वर पुजारा इस समय आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं जिसके कारण वह दो स्थान नीचे खिसकर 10वें पोजिशन पर पहुंच गए हैं.

बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन हैं. उन्होंने इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को पछाड़ पहला स्थान कब्जाया है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच की दोनों पारियों में उन्होंने 0 और 8 रन बनाए जिसके कारण स्मिथ तीसरे स्थान पर खिसक गए. दूसरे स्थान पर भारतीय क्रिकेट कप्तान कोहली हैं.

आईसीसी की टेस्ट टीम रैंकिंग में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले स्थान के लिए लड़ाई जारी है. ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे टेस्ट सीरिज के अगर दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ड्रॉ भी करा लेता है तो वह पहले स्थान पर आ जाएगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.