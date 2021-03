ICC T20 Rankings: कप्तान विराट कोहली चौथे पायदान पर पहुंचे, रोहित शर्मा की रैकिंग में भी सुधार

भारतीय कैप्टन विराट कोहली बल्लेबाजों की आईसीसी टी 20 रैंकिंग में एक पायदान ऊपर चौथे स्थान पर आ गए हैं. जबकि, उनके डिप्टी रोहित शर्मा तीन पायदान की उछाल के साथ 14वें नंबर पर पहुंच गए. बुधवार को जारी लेटेस्ट लिस्ट में यह जानकारी मिली है. कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में ओपनर के तौर पर 52 गेंदों में नॉट आउट 80 रन बनाए और अब वे भारत से सबसे ज्यादा रैंक पर हैं और उन्होंने केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया है.

रोहित के इस मैच में 34 गेंदों पर 64 रनों ने उन्हें साप्ताहिक अपडेट में तीन स्थान ऊपर 14वें नंबर पर पहुंचने में मदद की. ICC ने बताया कि इसमें भारत-इंग्लैंड सीरीज के आखिरी दो मैचों के अलावा अबू धाबी में तीन मैचों की अफगानिस्तान- जिम्बाबवे सीरीज को देखा गया था.

भारतीय बल्लेबाजों में, श्रेयस अय्यर पांच पायदान के उछाल के साथ अपने करियर में सर्वश्रेष्ठ 26वें स्थान पर आ गए, जबकि सूर्यकुमार यादव और विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी रैंकिंग में तेज तरक्की की है. यादव, जिन्होंने सीरीज के दूसरे मैच में अपना डेब्यू किया, लेकिन कोई प्वॉइंट्स कमा नहीं पाए क्योंकि उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, वे सबसे नीचे से 66वें स्थान पर 57 और 32 के स्कोर के बाद आ गए जबकि पंत 11 पायदान के उछाल के साथ रैकिंग में 69वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जो आखिरी मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे, वे 21 स्थान ऊपर 24वीं रैंक पर आ गए हैं. जबकि हार्दिक पंड्या 47 स्थान के उछाल के साथ 78वें नंबर पर आ गया.

इंग्लैंड में, Dawid Malan रैंकिंग में टॉप पर बने रहे, आखिरी मैच में उन्होंने 68 रन की पारी खेली. जबकि जेफ बटलर 18वें स्थान पर एक स्थान ऊपर आ गए. गेंदबाजों की सूची में लेग स्पिनर आदिल रशीद एक स्थान के उछाल के साथ चौथे नंबर पर आ गए. और तेज गेंदबाज Jofra Archer 12 स्थान के उछाल के साथ 22वें पर आए.

