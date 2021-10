ICC T20 World Cup 2021, India vs Pakistan:टी-20 में भारत-पाक महामुकाबला आज,जानिए मैच से जुड़ी 10 बड़ी बातें

UAE में क्रिकेट का T-20 वर्ल्ड कप ( ICC T20 World Cup 2021) शुरू हुए एक सप्ताह हो चुका है. लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में सबकी निगाहें आज हो रहे भारत-पाकिस्तान मैच पर लगी है. दोनों ही टीमों के फैन्स बेसब्री से इस महा मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं. पाकिस्तान ने अपनी 12 सदस्यीय टीम का 23 अक्टूबर को ऐलान कर दिया था. इंडियन टीम मैच से ठीक पहले अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान करेगी. आइए जानते हैं इस मैच से जुड़ी 10 बड़ी बातें

1. आईसीसी की अंतरराष्ट्रीय T-20 रैंकिंग में भारत दूसरे नंबर पर है. पहले नंबर पर इंग्लैंड और तीसरे पर पाकिस्तान है.

2.पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हैं, जो टी-20 में बैटर के तौर पर रैकिंग में दूसरे नंबर पर हैं

3.भारतीय कप्तानी का दारोमदार विराट कोहली पर है. T-20 में पाकिस्तान के खिलाफ उनका बैटिंग एवरेज 84.7 है

4. भारतीय टीम काफी संतुलित है. इसकी फील्डिंग शानदार है. टीम का ऑलराउंड रिकार्ड काफी अच्छा है. यूएई में भारतीय टीम को खेलने का अभ्यास है. इसके पास डेथ ओवर्स के लिए जसप्रीत बुमराह जैसे शानदार बॉलर हैं.

5. पाकिस्तान को यूएई में खेलने का काफी ज्यादा अनुभव है. बाबर आजम काफी फॉर्म में हैं.

6.पाकिस्तान की टीम फील्डिंग में कमजोर है. अच्छे स्पिनर नहीं हैं

7. भारतीय टीम में के एल राहुल, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह अहम भूमिका निभाएंगे

8.पाकिस्तानी टीम में मोहम्मद रिजवान, शाहिन अफरीदी और मोहम्मद हफीज अहम रोल अदा करेंगे.

9. भारतीय टीम (संभावित) – विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चाहर, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी.

रिजर्व प्लेयर: श्रेयर अय्यर, दीपक चाहर, अक्षर पटेल

10. पाक टीम- बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान, आसिफ अली, फखर जमां, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, इमाद वसीम, शादाब, हसन अली, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस और हैदर अली.

24 अक्टूबर रविवार को शाम 7.30 बजे मैच शुरू होगा. मोबाइल फोन पर मैच देखने के लिए आज Disney+Hotstar का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं.

