नहीं रहे महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर, तीन बार जीता था ओलंपिक स्वर्ण पदक

तीन बार के ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का सोमवार को निधन हो गया. वह पिछले दो सप्ताह से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. 95 वर्षीय बलबीर के परिवार में बेटी सुशबीर और तीन बेटे कंवलबीर, करणबीर और गुरबीर हैं. मोहाली के फोर्टिस अस्पताल के निदेशक अभिजीत सिंह ने बताया कि उनका सुबह 6.30 बजे निधन हुआ.

बलबीर सिंह सीनियर को आठ मई को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. वह 18 मई से अर्ध चेतन अवस्था में थे और उनके दिमाग में खून का थक्का जम गया था. उन्हें फेफड़ों में निमोनिया और तेज बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

देश के महानतम एथलीटों में से एक बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा चुने गए आधुनिक ओलिंपिक इतिहास के 16 महानतम ओलंपियनों में शामिल थे. हेलसिंकी ओलंपिक (1952) फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ पांच गोल का उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है. भारत ने वह मुकाबला 6-1 से जीता था. भारत ने पूरे हेलसिंकी ओलंपिक में कुल 13 गोल किए, जिसमें से 9 अकेले बलबीर की स्टिक से निकले. उन्हें 1957 में पद्मश्री से नवाजा गया था. बलबीर सिंह सीनियर ने लंदन (1948), हेलसिंकी (1952) और मेलबर्न (1956) ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे. वह 1975 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के मैनेजर भी थे.

बलबीर सिंह सीनियर के निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर को उनकी यादगार स्पोर्टिंग परफॉरमेंस के लिए जाना याद रखा जाएगा. वह न केवल अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे बल्कि महान मेंटोर भी थे.

Padma Shri Balbir Singh Sr. Ji will be remembered for his memorable sporting performances. He brought home lots of pride and laurels. Undoubtedly a brilliant hockey player, he also made a mark as a great mentor. Pained by his demise. Condolences to his family and well wishers.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.