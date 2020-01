शोएब अख्तर ने सौरव गांगुली पर जताया भरोसा; कहा- चार दिवसीय टेस्ट एशियाई देशों के खिलाफ साजिश, BCCI नहीं होने देगा ऐसा

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने टेस्ट क्रिकेट को चार दिवसीय करने के विचार को बकवास करार दिया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि यह एशियाई टीमों के खिलाफ साजिश है और BCCI ऐसा नहीं होने देगा. आईसीसी 2023 से 2031 के अगले भविष्य दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) में चार दिवसीय टेस्ट अनिवार्य करने की योजना पर विचार कर रहा है, जिससे कि व्यावसायिक रूप से लुभावने छोटे प्रारूपों के लिए अधिक दिन बच सकें.

अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले वीडियो में कहा, ‘‘आजकल एशियाई टीमों के खिलाफ हर जगह यह साजिश हो रही है. मुझे लगता है कि यह (टेस्ट मैच को चार दिवसीय करना) पूरी तरह से एशियाई टीमों के खिलाफ है. मुझे लगता है कि यह विचार बकवास है और किसी की इसमें रुचि नहीं है.’’

अख्तर ने कहा कि ICC दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड BCCI की स्वीकृति के बिना इस योजना को लागू नहीं कर सकता. पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली समझदार व्यक्ति हैं और वह टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद नहीं होने देंगे. अख्तर के मुताबिक, ‘‘ICC BCCI की स्वीकृति के बिना इस नियम को लागू नहीं कर सकता. BCCI और समझदार क्रिकेटर इस विचार के खिलाफ खड़े हैं, विशेषकर श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्पिनर और वे ऐसा नहीं होने देंगे.

अख्तर ने कहा, ‘‘सौरव गांगुली समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हैं. वह कभी यह नहीं देखना चाहेंगे कि टेस्ट क्रिकेट को नुकसान हो. वह चाहते हैं कि यह चलता रहे और भारत को इस प्रारूप में सफल होते देखना चाहते हैं.’’ अख्तर ने सचिन तेंदुलकर के इस नजरिए का भी समर्थन किया कि चार दिवसीय मैच से स्पिनरों को नुकसान होगा.

