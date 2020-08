MS Dhoni: धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, सुरेश रैना का भी एलान

Mahendra Singh Dhoni announces retirement: भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अपने सन्यास का एलान कर दिया है. एम एस धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं. उन्होंने इसका आधिकारिक एलान करते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट में सबको उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद भी किया.

धोनी के बाद क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का एलान कर दिया है.

हाालंकि, पोस्ट में यह जिक्र नहीं है कि वे किन फॉर्मेट से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनके UAE में होने वाले आईपीएल 2020 में खेलने की उम्मीद है. उन्हें आज सुबह चैन्नई में चैन्नई सुपर किंग्स के ट्रेनिंग कैंप में आते हुए देखा गया. इससे पहले रिटारमेंट के सवालों पर धोनी ने चुप्पी साध रखी थी.

धोनी ने वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम की साल 2007 से 2016 तक कप्तानी की थी. इसके साथ वे 2008 से 2014 तक टेस्ट टीम के कप्तान रहे थे. धोनी को भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कामयाब कप्तानों में से एक माना जाता है.

वे क्रिकेट के इतिहास में एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने ICC के सभी खिताब जीते हैं. उनकी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने दो विश्व कप- 2007 ICC वर्ल्ड कप टी-20 और 2011 का ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता.

इसके अलावा 39 साल के भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में भारत ने 2013 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम की थी. उनकी कप्तानी में भारत ने साल 2010 और 2016 के एशिया कप को भी जीता.

एम एस धोनी ने देश की ओर से 350 वनडे मैच, 90 टेस्ट और 98 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेला है. वनडे में उनके कुल 10,773 रन हैं. टेस्ट फॉर्मेट में उन्होंने कुल 4876 रन बनाए हैं.

