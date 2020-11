महान फुटबॉलर Diego Maradona का निधन, 60 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

फुटबॉल के महान खिलाड़ी Diego Maradona का बुधवार को निधन हो गया है. रॉयटर्स के मुताबिक, उनके अटॉर्नी ने कहा कि अर्जेंटीना के सॉकर सुपरस्टार Diego Maradona का दिल का दौरा होने से निधन हो गया.

Maradona स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहे थे और कुछ हफ्ते पहले उनकी subdural haematoma की सर्जरी हुई थी. दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में शामिल Maradona उस समय कप्तान थे जब अर्जेन्टीना ने 1986 का वर्ल्ड कप जीता था.

अपने क्लब करियर के दौरान उन्होंने बार्सिलोना और Napoli के लिए खेला जाएगा. वे गेंद के साथ जादूगर थे और बहुत से लोग उन्हें हर समय का सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं. राष्ट्रपति Alberto Fernandez ने महान फुटबॉलर के निधन पर तीन दिन के राष्ट्रीय शोक का एलान किया है.

Maradona के निधन से दो हफ्ते पहले उन्हें ब्रेन सर्जरी के बाद Buenos Aires अस्पताल से रिलीज किया गया था. वे “हैंड ऑफ गोड” गोल के लिए मशहूर हैं जिसमें 1986 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के नेट में उनकी बॉल डाली गई थी. Maradona ने फैन्स को अपने दो दशक के करियर में अपना शानदार खेल दिखाया.

उनकी पहनी जर्सी नंबर 10 उनकी पहचान बन गई. Maradona अटैक के मास्टर थे, आसानी से वे बॉल को एक पैर से दूसरे पैर तक लेते थे. साल 1991 में वे पहले डॉपिंग स्कैंडल में फंस गए जब उन्होंने कोकिन की आदत को माना. 1997 में 37 साल की उम्र में वे रिटायर हुए. 2000 में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था जब वो मौत के करीब थे. 2004 में वे दोबारा बीमार पड़े. उन्होंने अपनी दिल की समस्याओं के लिए कोकिन को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने बताया था कि वे उससे उभर चुके हैं और इसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया था.

