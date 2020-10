IPL 2020: विज्ञापन की दुनिया में धोनी की धमक, इस आईपीएल कमा सकते हैं 120-150 करोड़

Mahendra Singh Dhoni: स्टार खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन विज्ञापन की दुनिया में उनकी चमक बरकरार है. TAM इंडिया रिसर्च की डिविजन TAM Sports द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार धोनी अभी 16 ब्रांड के साथ जुड़े हैं. इंडस्ट्री का अनुमान है कि धोनी सिर्फ आईपीएल में ही विज्ञापनों के जरिए 120 से 150 करोड़ रुपये के बीच कमाई कर सकते हैं. महेंद्र सिंह धोनी के पास अभी एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड आफ इंडिया (AMFI), खाताबुक, ड्रीम 11 और पोकरस्टार्स सहित कई जानी मानी कंपनियों के विज्ञापन हैं.

महेंद्र सिंह धोनी ने इस साल अगस्त में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का एलान किया था. हालांकि वह आईपीएल से अभी जुड़े हैं और सबसे पॉपुलर टीम में से एक चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान हैं. BrandBuilding.com के फाउंडर अंबी परमेश्वरम का कहना है कि धोनी के पास क्षमता है कि वह खुद को एक एक्टर के रूप में दिखा सकें. हर विज्ञापन में उनकी एक अलग पर्सनैलिटी ​देखने को मिलती है. यह विज्ञापन कंपनियों के लिए इंस्पायर करने वाली बात है.

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि धोनी के लिए कई ब्रांड चुनने के पीछे कई कारण हैं. आमतौर पर एक विज्ञापनदाता किसी पॉपुलर शख्स को विज्ञापन देने के पहले क्या देखता है. वह देखता है कि एथलीट/अभिनेता की उपलब्धता, कुछ उत्पाद श्रेणियों के एंडोर्स के प्रति अनिच्छा, लागत और ब्रांड एक्टिवेशन विंडो. कोरोना वायरस महामारी के फैलने से पहले, धोनी भारत के लिए नहीं खेल रहे थे. इसलिए उन्हें विज्ञापन फिल्मों की शूटिंग के लिए अधिक समय मिला.

Meraki Sport and Entertainment के को फाउंडर और एमडी अजीत रविंद्रन का कहना है कि क्रिकेट प्रशंसकों के बीच उनकी लोकप्रियता को जोड़ना चाहिए. अगर हम आईपीएल पर विशेष रूप से गौर करें तो विराट की तुलना में धोनी हमेशा से सबसे बड़े ब्रांड रहे हैं और यही कारण है कि आईपीएल के दौरान उनके अधिकांश विज्ञापन सक्रिय हैं.

ITW कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के सह-संस्थापक और एमडी, भैरव शांथ के अनुसार एक कारण यह भी है कि वह अपने सहयोगी विराट कोहली की तुलना में विज्ञापन करने के लिए 25-30 फीसदी कम फीस लेते हैं. धोनी प्रति दिन के लिए ब्रांड के लिए 4-6 करोड़ रुपये के बीच चार्ज करते हैं, जो विज्ञापनदाताओं पर निर्भर है. दिलचस्प बात यह है कि धोनी ने संन्यास की घोषणा करने के बावजूद इस आईपीएल में अपनी इन दरों को बनाए रखा है. इस साल अनुमान है कि लॉन्ग टर्म एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट्स से धोनी 250 करोड़ रुपये कमा सकते हैं.

भैरव शांथ के अनुसार कई लोग मानते हैं कि ब्रांड धोनी विज्ञापनदाताओं के बीच अपनी पॉपुलर बना रहेगा. ब्रांड स्वाभाविक रूप से किसी पर तब दांव लेना खहते हें, जबतक वह प्रासंगिक और चर्चा में है. लेकिन धोनी के मामले में कुछ डील एक सीजन से अधिक समय तक चलती हैं. वह हमेशा क्रिकेट प्रेमियों के दिमाग में एक टॉप ब्रांड के रूप में रहे हैं. रिटायरमेंट की वजह से कुछ असर हो सकता है लेकिन ऐसा लगता है कि ज्यादातर ब्रांड ने धोनी को इसलिए साइन किया है कि क्योंकि वह परफेक्ट आफ सीजन ब्रांड एंबेसडर हैं.

(Story: Vainavi Mahendra)

