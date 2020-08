Rajeev Gandhi Khel Ratna 2020: क्रिकेटर रोहित शर्मा, रेसलर विनेश फोगट समेत 4 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड

Rajeev Gandhi Khel Ratna Award 2020: भारत के सीमित ओवरों के वाइस कैप्टन रोहित शर्मा, रेसलर विनेश फोगट, टीटी प्लेयर मनिका बत्रा और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हाई जम्पर मरियप्पन थंगावेलु को इस साल के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के चुना गया है. खेल मंत्रालय की चयन समिति ने यह निर्णय किया है. 2016 के बाद यह दूसरा मौका है, जब देश के सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए चार खिलाड़ियों का चयन किया गया है.

खेल मंत्रालय की इस सीमित में वीरेंद्र सहवाग और पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह भी शामिल हैं. समिति ने यहां स्पोट्रर्स अथॉरिटी आफ इंडिया (साई) मुख्यालय में बैठक हुई है. 2016 में स्टार शटलर पीवी सिंधू, जिम्नास्ट दीपा करमाकर, शूटर ​जीतू राय और रेसलर साक्षी मलिक को संयुक्त रूप से यह शीर्ष सम्मान दिया गया था.

रोहित शर्मा को बल्लेबाजी में उनके अभूतपूर्व खेल के लिए सम्मानित करने का निर्णय किया गया. वहीं, रेसलर विनेश फोगट को 2018 कॉमनवेल्थ व एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल और 2019 में एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप्स में ब्रांज मेडल के लिया राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जा रहा है. इसके अलावा, थंगावेलु को 2016 रियो पैरालंपिक में T42 हाई जम्प कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने की एवज में यह सम्मान दिया जा रहा है.

रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान पाने वाले भारत के चौथे क्रिकेटर होंगे. रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर (1997-98), महेंद्र सिंह धोनी (2007) और विराट कोहली (2018) को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए 12 सदस्यीय चयन समिति ने सोमवार को द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार के लिए नामों की सिफारिश की थी. मंगलवार को समिति ने राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार के नामों पर मुहर लगाई है.

बता दें, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप 2019 में भारत के लिए 5 शतक लगाए थे. इस तरह रोहित ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था. हालांकि, भारतीय टीम सेमीफाइनल हारकर बाहर हो गई थी.

