कोरोना की चपेट में आए ये खिलाड़ी, एक फुटबॉल कोच की मौत

दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप फैल चुका है. इससे खेल की दुनिया भी नहीं बची है. भारत का सबसे बड़ा बड़ा क्रिकेट इवेंट आईपीएल स्थगित कर दिया गया है. फॉर्मूला वन रेस को भी रद्द कर दिया गया है. फीफा और AFC ने भी वर्ल्ड कप के एशिया क्वालिफाई मैचों को स्थगित कर दिया है. कोरोना वायरस से खिलाड़ी भी बचे नहीं है. स्पेन में 21 साल के युवा फुटबॉल कोच की कोरोना वायरस से मौत हो गई है. Francisco Garcia स्पेनिश लीग सेकेंड डिविजन साइड Atletico Portada Alta के कोच थे. उन्हें leukaemia और कोविड-19 के कई लक्षण देखे जाने के बाद स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई. फुटबॉल क्लब ने इस पर उनके परिवार, दोस्तों और करीबियों के प्रति खेद जताया है.

वहीं, फुटबॉल क्लब Valencia ने बताया है कि उसके एक तिहाई खिलाड़ियों और स्टाफ को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है. रविवार को क्लब में पांच मामले मिले जिसके बाद कई टेस्ट भी पॉजिटिव पाये गये हैं. दुनिया में दूसरे कई खेल जगत के सितारे हैं जिन्हें कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया है. आर्सेनल के मैनेजर Mikel Arteta को भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है. उनका मामला शुक्रवार को सामने आया था. इसके अलावा न्यूजीलैंड के क्रिकेटर Lockie Ferguson को भी गला खराब होने की शिकायत के बाद शनिवार को आइसोलेशन में रखा गया है.

25 साल की उम्र वाले Daniele Rugani जो इटली और Juventus के लिए फुटबॉल खेलते हैं, उन्हें गुरूवार को कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाया गया. Juventus फुटबॉल क्लब के कुल 121 कर्मचारी और खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रखा गया है. 19 साल के फुटबॉल खिलाड़ी Callum Hudson-Odoi ने बताया कि उन्हें कोरोना वायरस हुआ है.

ग्रीस की टीम Olympiacos के मालिक Evangelos Marinakis ने कोरोना वायर से संक्रमित होने की पुष्टि की है. इसके अलावा Hannover 96 के खिलाड़ी Timo Hubers जिनकी उम्र 23 साल है, वे भी इस वायरस से संक्रमित हैं. फुटबॉलर Luca Kilian को भी शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है.

27 साल के बास्केटबॉल के खिलाड़ी Rudy Gobert को भी कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है. उनके टीम में सह-खिलाड़ी Donovan Mitchell को भी पॉजिटिव पाया गया.

