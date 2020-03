कोरोना संकट में 1 लाख रुपये डोनेशन पर ट्रोल हुए धोनी, पत्नी साक्षी ने खबरों को बताया गलत

Coron Crisis: कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन लागू किया है. इसे देखते हुए कई मशहूर शख्सियतें जिसमें फिल्मी सितारे, राजनीति और खेल जगत के लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए डोनेशन दे रहे हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र धोनी ने भी कोरोना से लड़ने के लिए 1 लाख रुपये का डोनेशन दिया. इसके बाद उन्हें ट्विटर पर ट्रोल किया जाना लगा. हाालंकि, बाद में उनकी पत्नी साक्षी धोनी ने ऐसी खबरों को झूठा बताया.

कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, धोनी ने इस पैसे को क्राउडफंडिंग वेबसाइट Ketto के जरिए पुणे में स्थित एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट मुकुल माधव फाउंडेशन को दान दिया. जहां कुछ लोगों ने धोनी को इस योगदान के लिए सराहा, ज्यादातर लोगों ने कहा कि धोनी के लिए 1 लाख रुपये की राशि बेहद छोटी है और वे ज्यादा पैसे डोनेशन में दे सकते थे. ट्विटर पर यूजर्स ने इस बात को रखा कि धोनी की नेट वर्थ लगभग 800 करोड़ रुपये है और वह इतनी कम राशि को डोनेशन में दे रहे हैं.

ट्विटर पर धोनी को ट्रोल किए जाने के बाद एमएस धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने मीडिया पर हमला बोला कि ऐसे संवेदनशील समय में गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए. उन्होंने ट्विटर पर कहा कि वह सभी मीडिया हाउस से रिक्वेस्ट करती हैं कि इस तरह के संवेदनशील समय में झूठी खबरें को न प्रचार करें. उन्होंने कहा कि शर्म करो. मैं नहीं जानती कि जिम्मेदार पत्रकारिता कहां गुम हो गई है.

I request all media houses to stop carrying out false news at sensitive times like these ! Shame on You ! I wonder where responsible journalism has disappeared !

साक्षी ने इस बात को साफ नहीं किया कि वह किस गलत जानकारी के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन संकत साफ मिल गया. इससे पहले साक्षी ने खुद कैंपेन की जानाकरी इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं जिसमें दूसरे लोगों को भी डोनेट करने के लिए कहा गया था.

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने शुक्रवार को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 50 लाख रुपये का डोनेशन दिया. तेंदुलकर का डोनेशन भारत के बड़े खिलाड़ियों में अभी तक का सबसे बड़ा योगदान है. सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष में भी 25 लाख रुपये का ही योगदान दिया.

