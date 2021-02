IND vs ENG: 4 साल बाद घर में हारी टीम इंडिया, इंग्लैंड की जीत के साथ टेस्ट चैंपियनशिप की बदली गणित

India Vs England Chennai Test: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चेन्नई टेस्ट मैच में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा है. सीरीज के पहले ही मैच में इंग्लैंड ने भारत को 227 रनों से हरा दिया है. इंग्लैंड ने चौथी पारी में भारत को 420 रनों का लक्ष्य दिया था. जवाब में पूरी भारतीय टीम 192 रनों पर ही ढेर हो गई. कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए. इंग्लैंड की ओर से जैक लीच सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 विकेट झटके. भारतीय टीम चार साल बाद अपने घर में टेस्ट मैच हारी है. इससे पहले 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने पुणे में टीम इंडिया को हराया था.

इंग्लैंड के खिलाफ भारत को अपने घर में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. इससे पहले इंग्लैंड ने 2006 में मुंबई में भारतीय टीम को 212 रनों से मात दी थी. घर के बाहर टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की यह लगातार छठीं जीत है.

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मैच के साथ भारतीय टीम का पिछले 14 मैचों से घर पर अजेय रहने का क्रम टूट गया है. टीम इंडिया आखिरी घरेलू टेस्ट 23 फरवरी 2017 के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पुणे में हारी थी. जिसके बाद खेले गए 14 मैचों में भारत ने 11 में जीत हासिल की जबकि तीन मैच ड्रॉ रहे. वहीं इंग्लैंड को 35 साल बाद भारत के चिालाफा चेन्नई में जीत मिली है.

भारत के खिलाफ 227 रनों से जीत हासिल कर इंग्लैंड ने ना केवल सीरीज में बढ़त हासिल की है बल्कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की अंकतालिका में भी मेहमान टीम शीर्ष पर पहुंच गई है. चेन्नई टेस्ट के बाद इंग्लैंड 442 अंकों के साथ पहले नंबर पर है. इंग्लैंड ने टेस्ट चैंपियनशिप में खेली 6 सीरीज में कुल 11 मैच जीते हैं, वहीं 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 3 मैच ड्रॉ रहे. वहीं इस हार के बाद भारतीय टीम 430 अंकों के साथ टेबल में चौथे नंबर पर आ गई है. न्यूजीलैंड टीम ने पहले ही 18 जून को लॉर्ड्स में होने वाले टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह पक्की कर ली है.

टेस्ट मैच के आखिरी दिन पूरी तरह से इंग्लैंड के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर हावी रहे. अंतिम दिन भारत को जीत के लिए 381 रन चाहिए थे, जबकि हार बचाने के लिए उनके पास 9 विकेट बचे थे. लेकिन विराट कोहली और शुभमन गिल के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं पाया. गिल और विराट दोनों ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल पाया.

