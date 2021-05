IPL 2021: टूर्नामेंट बीच में रुकने से BCCI की कमाई को बड़ा झटका, 2000 करोड़ रु से ज्यादा के नुकसान का अनुमान

BCCI को इस साल के इंडियन प्रीमियर लीग के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने की वजह से 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होगा. यह इस साल के आईपीएल के लिए निर्धारित ब्रॉडकास्ट और स्पॉनसरशिप की राशि है. आईपीएल 2021 को मंगलवार को अपने बायो बबल में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी की वजह से टाल दिया गया है. पिछले कुछ दिनों में अहमदाबाद और नई दिल्ली से खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बीच कोविड-19 के कई मामले सामने आने के बाद बीसीसीआई को यह फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा.

एक वरिष्ठ BCCI अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि उन्हें इस सीजन के बीच रास्ते में स्थगित होने की वजह से 2000 से 2500 करोड़ रुपये के बीच का कुछ नुकसान होगा. वे कहेंगे कि 2200 करोड़ रुपये की रेंज में कुछ सटीक अनुमान के करीब होगा. 52 मैचों और 60 मैच का टूर्नामेंट अहमदाबाद में 30 मई को खत्म होना था. हालांकि, केवल 24 दिन क्रिकेट संभव हो सका, जिसमें 29 मैच पूरे हुए, जब वायरस से टूर्नामेंट रूक गया है.

बीसीसीआई के लिए सबसे बड़ा नुकसान पैसे हैं, जो उसे स्टार स्पोर्ट्स से टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए मिलने थे. स्टार के पास 16,347 करोड़ रुपये का पांच साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जो 3269.4 करोड़ रुपये प्रति साल है. अगर एक सीजन में 60 खेल होते हैं, तो प्रति मैच वैल्युएशन करीब 54.5 करोड़ रुपये पर आती है. अगर स्टार प्रति मैच के मुताबिक भुगतान करता है, जो 29 मैचों के लिए राशि करीब 1580 करोड़ रुपये होगी, जो पूरे टूर्नामेंट के लिए 3270 करोड़ रुपये होती. इसका मतलब बोर्ड को 1690 करोड़ रुपये का नुकसान होना है.

IPL 2021 अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड, BCCI ने किया कंफर्म; KKR और CSK के बाद SRH का खिलाड़ी भी मिला को​रोना पॉजिटिव

इसी तरह मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स वीवो, को टूर्नामेंट के टाइटल स्पोन्सर्स हैं, वे 440 करोड़ रुपये प्रति सीजन का भुगतान करेंगे और बीसीसीआई को स्थगित होने के कारण इस राशि का आधे से कम मिलने की उम्मीद है. इसके साथ जुड़ी हुई स्पॉन्सर कंपनियां जैसे Unacademy, Dream11, CRed, Upstox और टाटा मोटर्स, प्रत्येक 120 करोड़ रुपये की रेंज में भुगतान करती हैं. कुछ सब्सिडरी स्पॉन्सर भी मौजूद हैं.

