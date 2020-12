IPL में 10 टीमें खिलाने पर जल्द होगा फैसला, ओलंपिक में क्रिकेट पर भी चर्चा करेगी BCCI

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में जल्द ही 10 टीमें हो सकती हैं. क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की सालाना आम बैठक में इस पर फैसला किया जाएगा कि आईपीएल में दो अन्य टीमों को शामिल किया जाए या नहीं. बीसीसीआई के खजांची अरुण सिंह धूमल ने बताया कि इस बैठक के लिए 24 दिसंबर की डेट फिक्स्ड की गई है. आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 6.8 लाख करोड़ डॉलर (502.52 लाख करोड़ रुपये) है.

इसके अलावा बीसीसीआई इस बैठक में ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किए जाने पर भी अपना स्टैंड रखेगी. बता दें कि अभी तक बीसीसीआई और आईसीसी इस मामले पर विपरीत रुख अपनाए हैं.

आईपीएल में इस समय आठ फ्रेंचाइजी हैं और इस बार का आईपीएल कोरोना महामारी के कारण भारत में आयोजित नहीं हो पाया था और इसे यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित किया गया था. इस बार सभी मैच स्टेडियम में बिना दर्शकों की मौजूदगी के हुई थी. कोरोना महामारी के दौर में इस साल आईपीएल की रिकॉर्ड टेलीविजन और डिजिटल व्यूअरशिप रही.

आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के एक सदस्य ने बताया कि पिछले कुछ समय से इस लीग में 10 टीमों को रखने पर विचार हो रहा है और अगले साल तक दो नई टीमें का एलान हो जाएगा.

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अडाणी ग्रुप और आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप (दो सत्रों में राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स के मालिक) नई टीमें खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है. हालांकि इस संबंध में पूछे जाने पर दोनों कंपनियों ने अभी तक अपना जवाब नहीं भेजा है.

इस बैठक में 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किए जाने की संभावना पर बोर्ड के विचार पर चर्चा होगी. अभी तक क्रिकेट 1900 ओलंपिक में शामिल हुआ था और 1998 कॉमनवेल्थ गेम्स में. इसके बावजूद क्रिकेट मल्टी-स्पोर्ट इवेंट्स (ऐसे इवेंट्स जिसमें कई खेल शामिल हों) में शामिल नहीं किया गया. आलोचकों का कहना है कि इस वजह से क्रिकेट पारंपरिक देशों से निकलकर अन्य देशों में प्रचलित नहीं हो पाया है.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का समर्थन कर रही है लेकिन बीसीसीआई अभी तक इस प्रस्ताव को लेकर अनिच्छुक है. दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अमीर बोर्ड बीसीसीआई को डर है कि ओलंपिक में शामिल होने पर उसकी स्वायत्तता खत्म हो सकती है और उसे देश के ओलंपिक समिति के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.