IPL 2021: आईपीएल के शेष बचे हुए मैचेज होंगे यूएई में, BCCI की बैठक में T20 विश्व कप को लेकर हुआ यह फैसला

IPL 2021: कोरोना महामारी के चलते आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) के इस सीजन को बीच में ही स्थगित कर दिया गया था. अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने जानकारी दी कि शेष मैचों को यूएई में आयोजित किया जाएगा. आज शनिवार 29 मई को बीसीसीआई (बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया) की स्पेशल जनरल मीटिंग हुई थी. इस बैठक में आईपीएल के शेष मैचों को आयोजित करवाने और टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर चर्चा हुई. कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच शुरू हुए आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए बॉयो-बबल का कवच बनाया गया. हालांकि इसके बावजूद कुछ लोगों के संक्रमित होने के चलते 4 मई को आईपीएल को स्थगित कर दिया गया था.

बैठक में फैसला किया गया कि सितंबर-अक्टूबर में विदेशी खिलाड़ियों की आईपीएल मैचों के लिए उपलब्धता को लेकर उनके देश के बोर्डों से बातचीत किया जाएगा. हालांकि जो खिलाड़ी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, उनके बिना भी आईपीएल के शेष मैच आयोजित किए जा सकते हैं. टी20 विश्व कप के लिए यह फैसला किया गया कि 1 जून को आईसीसी के साथ बैठक में भारतीय बोर्ड अतिरिक्त समय की मांग करेगी. टी20 विश्व कप के आयोजन में अब पांच महीने से भी कम का समय है.

कोरोना महामारी के चलते देश में हो रहे आईपीएल के स्थगित कर दिया गया था जिसके चलते 31 मैच आयोजित नहीं हो पाए. अब न्यूज एजेंसी एएनआई को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आईपीएल के 14 वें सत्र के शेष बचे मैचों का आयोजन यूएई में 25 दिनों में किया जाएगा. यानी जब ये मैचेज शुरू होंगे, उसके 25 दिनों के भीतर ही सभी मैचेज आयोजित हो जाएंगे. सूत्र ने बताया कि अमीरात क्रिकेट बोर्ड से इसे लेकर बातचीत चल रही है और वे अबूधाबी, दुबई और शारजाह में मैच कराए जाने को लेकर उत्साहित हैं. सूत्र ने बताया कि अब सिर्फ खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर बातचीत चल रही है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी तो आईपीएल के लिए उपलब्ध रहेंगे लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है.

सूत्र ने एएनआई को बताया कि टी20 विश्व कप को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से जून के अंत तक जुलाई के शुरुआत तक का समय मांग सकता है. अभी विश्व कप के आयोजन में साढ़े चार महीने से भी कम का समय बचा है और बोर्ड को भरोसा है कि तब तक कोरोना से उपजी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी. बीसीसीआई इसकी मेजबानी को लेकर अंतिम फैसले के लिए कुछ समय मांग सकती है.

