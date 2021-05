IPL 2021 Suspended as Covid-19: कोरोना वायरस ने आईएपएल के सुरक्षित माने जाने वाले बायो बबल को भी भेद दिया है. KKR और CSK के बाद अब सनराइजर्स हैदराबाद यानी SRH का भी एक खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव मिला है. आज सनराजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के मैचे के पहले ही रिद्धिमान साहा की रिपोर्ट निगेटिव आई है. फिलहाल आईपीएल में कोविड 19 के बढ़ते मामलों के बीच बीसीसीआई ने यह लीग बीच में ही अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दी है. बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने इस बात की पुष्टि की है.

बता दें कि इसके पहले सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वारियर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इसकी वजह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और KKR का मुकाबला टाल दिया गया था. कुछ देर बाद ही सीएसके के कैंप से बॉलिंग कोच के कोविड पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई. जिसके बाद माना जा रहा था कि सीएसके अपना बुधवार को होने वाला मुकाबला नहीं खेलेगी. वहीं आज मुबई इंडियंस और एसआरएच के मुकाबले पर भी संकट के बादल थे. इसे देखते हुए आईपीएल को बीच में ही सस्पेंड करना पड़ा है.

BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने इस बात की पुष्टि की है कि आईपीएल 2021 को स्थगित कर दिया गया है. उन्होंने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हमने टीमों, प्रसारकों और इसमें शामिल सभी लोगों से बात करने के बाद यह फैसला किया है. देश में विशेष रूप से भावना और वर्तमान स्थिति को देखते हुए आईपीएल को स्थगित करने का निर्णय लिया गया. हमारे लिए खिलाड़ियों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है और बीसीसीआई हमेशा पहले सुरक्षा रखेगा. हम जल्द ही फिर से मिलेंगे और तय करेंगे कि हम इस संस्करण का समापन कब कर सकते हैं. हमें यह देखना होगा कि अगली विंडो कब उपलब्ध होगी.

आईपीएल के चेयरमैन बृजेश पटेल ने पीटीआई से कहा कि टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. हम आगे जब भी संभव हो पाएगा, इसे आयोजित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस महीने में ऐसा हो पाने की संभावना नहीं है.

सोमवार को ऐसी रिपोर्ट आई थी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पैट कमिंस को बुखार है. वहीं टीम के कुछ और खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ बीमार हैं. इसलिए मैनेजमेंट ने बाकी लोगों को आइसोलेट कर दिया है. सीएसके के गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है. कुछ ग्राउंड स्टाफ भी बीमार हैं. जिन टीमों के खिलाड़ी पॉजिटिव आए हैं, उनके खिलाफ दूसरी टीमें भी मैदान पर उतरने से डर रही हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.