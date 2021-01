क्वारंटाइन नियमों पर BCCI सख्त! गाबा टेस्ट पर खतरा, क्या 3 टेस्ट में ही खत्म हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया दौरा

India Tour of Australia: क्वारंटाइन नियमों पर बोर्ड आफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) की सख्ती के बाद गाबा टेस्ट को लेकर शंकाएं बढ़ गई हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार BCCI अब इस बारे में विचार कर रहा है कि गाबा में चौथा टेस्ट मैच खेलने जाए या नहीं. ऐसी भी खबर है कि टीम इंडिया सिडनी में तीसरे टेस्ट के बाद यह दौरा खत्म कर सकती है. जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह दौरान 4 टेस्ट मैचों का है. क्वींसलैंड के स्वास्थ्य मंत्री रोस बेट्स के बाद BCCI इस माले को लेकर और गंभीर हो गया है, जिसमें बेट्स ने कहा था कि अगर भारतीय टीम नियमों का पालन नहीं करना चाहती, तो यहां न आएं.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बीसीसीआई के सूत्रों ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी से टीम इंडिया की छवि पर फर्क पड़ा है. अब बोर्ड यह सोच रहा है कि चार टेस्ट मैचों की सीरीज को तीन मैचों के बाद ही खत्म कर दिया जाए और सिडनी टेस्ट के बाद स्वदेश लौटने के बारे में सोचा जाए. तीसरा टेस्ट मैच सिडनी में 7 जनवरी से खेला जाएगा. जिसके बाद ब्रिसबेन में चौथा टेस्ट मैच होना है. फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबरी पर है.

भारतीय टीम का कहना है कि सख्त क्वारंटाइन को लेकर वह तैयार नहीं है कि हमें जानवरों की तरह एक चिड़ियाघर में रहना पड़े. जबकि 20 हजार लोग स्टेडियम में मैच देखने पहुंच सकते हैं. टीम से जुड़े एक शख्स ने कहा है जब सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर क्वारंटाइन की क्या जरूरत है. हमें भी ऑस्ट्रेलिया के लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए. वे ‘सरकारी प्रोटोकॉल’ का पालन करने के लिए तैयार हैं, जिसे संबंधित राज्य के सभी लोगों को पालन करना होगा. अगर मैदान के अंदर भीड़ की अनुमति नहीं थी तो यह उनके लिए समझ में आता है कि वे हमें होटल के अंदर क्वारंटाइन होने के लिए कहें.

BCCI ने गलत खबर फैलाने वालों को भी लताड़ा है. एक अणिकारी ने रोहित शर्मा के टीम से जुड़ने के पहले 14 दिनों के क्वारंटाइन का उदाहरण देते हुए कहा कि हम हर प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं. फिर प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर गलत खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं. अगर आस्ट्रेलिया को कोई प्रतिनिधि चाहता है कि हम गाबा न आएं तो हम इस पर विचार करेंगे.

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक पांच भारतीय खिलाड़ियों पर प्रोटोकॉल तोड़ने का भी आरोप लगा था. इनमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, नवदीप सैनी, ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ शामिल थे, जो मेलबर्न में न्यू ईयर के दिन एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाते दिखाई दिए. सिडनी मॉर्निग हेराल्ड ने इस बात की पुष्टि की थी कि ये खिलाड़ी रेस्टोरेंट गए थे. भारतीय टीम मैनेजमेंट और BCCI ने बयान जारी कर खिलाड़ियों का समर्थन किया और कहा कि भारतीय क्रिकेटरों ने किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया है. टीम से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति नियमों से अच्छी तरह वाकिफ है.’

भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए कल सिडनी रवाना होगी. टीम इंडिया के साथ वे पांच खिलाड़ी भी जाएंगे, जिन्हें Covid 19 बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स तोड़ने पर आइसोलेट किया गया था. टीम इंडिया के सूत्रों ने कहा कि वे एक साथ यात्रा करने जा रहे हैं और इसमें किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है. भारतीय खिलाड़ियों पर फिजूल के आरोप लगाए गए हैं. पूरी टीम 2 महीने से कोरोना के सभी नियमों का पालन कर रही है.

