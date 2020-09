कुंबले से रिकी पॉन्टिंग और मैक्कुलम तक: IPL के इन ‘गुरुओं’ की सैलरी, जानिए हर दिन की कमाई

IPL Head Coach Salary: रिकी पॉन्टिंग हों या ब्रेंडन मैक्कुलम, फ्लेमिंग हों या अनिल कुंबले कभी इन खिलाड़ियों का क्रिकेट में जलवा था. आईपीएल के शुरूआती सीजन में भी इनकी खूब चर्चा रही. आज भी ये आईएल से जुड़े हैं, लेकिन अलग अलग टीम के कोच बनकर. यानी अब ये खिलाड़ियों को खेल की सही टेक्निक के गुर सीखा रहे हैं. इनमें कुछ तो ऐसे हैं तो 10 साल से भी लंबे वक्त से एक ही टीम के साथ जुड़े हैं. बता दें कि किसी भी खेल में टीम के हेड कोच का रोल सबसे अहम होता है. कई बार हेड कोच की काबिलियत पर टीम की सफलता टिकी होती है.

आईपीएल में खिलाड़ियों की सैलरी की तो चर्चा खूब होती है, लेकिन कोच की सैलरी के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे. हम इस रिपार्ट में आपको बताएंगे कि अलग अलग टीम के लिए कोच के रूप में काम कर रहे इन दिग्गजों को इसके लिए कितनी सैलरी मिल रही है. इस लिसट में सैलरी पाने में कौन टॉप पर है. यह जानकारी हम आपको अलग अलग स्पोर्ट वेबसाइट और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दे रहे हैं.

विकेट लेने के मामले में भारत के सबसे सफल स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले कोच में शामिल हैं. कुंबले अभी किंग्स इलेवन पंजाब के कोच हैं. 2011 में कुबले ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था, तबसे अबतक वह आरसीबी, मुंबई इंडियंस और अब पंजाब की टीमों के साथ जुड़ चुके हैं. कुंबले को कोच के रूप में काम करने के लिए 4 करोड़ की सैलरी मिल रही है. वह 2019 में भी पंजाब के हेड कोच थे. इस लिहाज से वह प्रति दिन 7.5 लाख रुपये आईपीएल से कमा रहे हैं.

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने 2008 का आईपीएल सीजन चेन्न्ई के लिए खेला था. लेकिन 2009 से ही वह चेन्नई के लिए कोचिंग करने लगे. तबसे अबतक वह चेन्नई के हेड कोच हैं. उनकी कोचिंग में टीम 3 बार खिताब जीत चुकी है. उनकी सैलरी 3.4 करोड़ रुपये हें. इस लिहाज से वह प्रति दिन 6.41 लाख रुपये आईपीएल से कमा रहे हैं.

महेला जयवर्धने को 2017 में मुंबई इंडियंस का कोच बनाया गया था. उसके पहले यह जिम्मेदारी रिकी पॉन्टिंग के पास थी. फिलहाल कोच बनते ही महेला ने मुंबई को 2017 में आईपीएल का खिताब दिलाया. 2019 में उन्हीं की कोचिंग में मुंबई ने फिर खिताब जीता. महेला को इस काम के लिए करीब 2.25 करोड़ रुपये सैलरी मिल रही है. इस लिहाज से वह प्रति दिन 4.24 लाख रुपये आईपीएल से कमा रहे हैं.

ब्रेंडन मैक्कुलम आईपीएल में केकेआर, सीएसके, गुजरात लायंस और कोच्चि टस्कर के साथ एक खिलाड़ी के रूप में खेल चुके हैं. पिछले सीजन में वह केकेआर के कोच बने. उनकी सैलरी 3.4 करोड़ रुपये हैं. इस लिहाज से वह प्रति दिन 6.41 लाख रुपये आईपीएल से कमा रहे हैं.

रिकी पॉन्टिंग अभी दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं. पहले य​ह काम वह मुंबई इंडियंस के लिए भी कर चुके हैं. 2019 में दिल्ली की टीम प्लेआफ में पहुंची थी. उनकी सैलरी भी 3.4 करोड़ रुपये है. इस लिहाज से वह प्रति दिन 6.41 लाख रुपये आईपीएल से कमा रहे हैं.

साइमन काटिच विराट कोहली की अगुवाई वाली आरसीबी टीम के कोच हैं. वह केकेआर के असिस्टेंट कोच भी रह चुके हैं. उनकी सैलरी भी 4 करोड़ है. इस लिहाज से वह प्रति दिन 7.5 लाख रुपये आईपीएल से कमा रहे हैं.

ट्रेवर बेलिस सनराइजर्स हैदराबाद के कोच हैं. वह केकेआर के भी हेड कोच रह चुके हैं और उनकी कोचिंग में केकेआर को चैंपियन बनने का मौका मिला. उनकी सैलरी 2.25 करोड़ है. इस लिहाज से वह प्रति दिन 4.24 लाख रुपये आईपीएल से कमा रहे हैं.

आस्ट्रेलिया का यह पूर्व खिलाड़ी राजस्थान रायल्स का कोच है. वह पहली बार हेड कोच बने हैं. उनकी सैलरी 3.4 करोड़ रुपये है. इस लिहाज से वह प्रति दिन 6.41 लाख रुपये आईपीएल से कमा रहे हैं.

