कोरोना से जंग दिलचस्प टेस्ट मैच की तरह, पहली पारी की बढ़त पर न हों ज्यादा खुश: अनिल कुंबले

इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कोच अनिल कुंबले (Anil Kumble) ने क्रिकेट के अंदाज में कोविड-19 (Covid-19) के दौर को बयान किया है. उन्होंने इस महामारी की तुलना किसी दिलचस्प टेस्ट मैच की ‘दूसरी पारी’ से की है, जिसमें थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं बरत सकते. ये बातें कुंबले ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कही हैं. उन्होंने साथ ही स्वास्थ्यकर्मियों समेत उन लोगों का धन्यवाद किया जो काम पर जा रहे हैं, जिससे लोग घर पर रहकर सुरक्षित रह सकें.

कुंबले ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा है, ‘अगर हमें इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ना है तो हमें एकजुट होना होगा. यह एक टेस्ट मैच की तरह है. हालांकि क्रिकेट टेस्ट मैच पांच दिनी होते हैं लेकिन यह लंबे समय तक चल रहा है.’

Thank you @sumalathaA . Salute all #CoronaWarriors . They are the true heroes. #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/DDFr99tz6o

उन्होंने कहा, ‘क्रिकेट टेस्ट मैच प्रत्येक टीम के लिए दो-दो पारियों के होते हैं लेकिन यह इससे भी ज्यादा का हो सकता है. हमने पहली पारी में थोड़ी बढ़त ले ली, इसे लेकर आत्ममुग्ध मत बनिए क्योंकि दूसरी पारी और भी मुश्किल हो सकती है. हमें इस लड़ाई को जीतना होगा, यह पहली पारी की बढ़त के आधार पर नहीं जीती जा सकती, हमें इसे पटखनी देकर जीतना होगा.’

