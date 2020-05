06 / 6

डैटसन Go: हाल ही में Datsun Go का BS6 कंप्लायंट मॉडल आया है. इस कार की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 3.99 लाख रुपये से शुरू है, जो कि D ट्रिम के लिए है. BS6 Datsun Go में 1.2 लीटर DOHC 12 वॉल्व 3 सिलिंडर, 1198cc पेट्रोल इंजन है. 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ यह 68hp/104Nm का आउटपुट देता है. कार का माइलेज 19.02 kmpl है.