Nissan: निसान ने रेड वीकेंड कैंपेन लॉन्च किया है. इस सेल में कंपनी पूरे दिसंबर के दौरान Nissan और Datsun की कारों पर भारी डिस्काउंट और आकर्षक तोहफे दे रही है. Nissan के मॉडल्स Kicks और Datsun के मॉडल Redi-Go, Go और Go Plus पर 1.15 लाख के फायदे लिए जा सकते हैं. इसमें 40,000 रुपये के कैश डिस्काउंट के साथ 40,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है. 10,000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट भी उपलब्ध है. इसके अलावा ग्राहक Nissan की किसी भी डीलरशीप में जाकर कई चीजों में भाग लेकर ब्रांडेड मर्चेंडाइज जीत सकते हैं. 1 करोड़ रुपये तक के वाउचर जीतने का मौका मिल रहा है.