Datsun Go व Go+ BS6: अपग्रेडेट Datsun Go की कीमत 3.99 लाख और Go+ की कीमत 4.2 लाख रुपये से शुरू है. Datsun अब CVT के साथ स्पोर्ट मोड की पेशकश भी कर रही है. बीएस6 Datsun Go और Go+ में 1.2 लीटर इंजन है. 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ यह 67hp/104Nm का आउटपुट और CVT के साथ 75hp/104Nm का आउटपुट देता है.