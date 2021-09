Rakesh Jhunjhunwala ने Zee में निवेश से कमाए करोड़ों रुपये, आपके पास हैं तो मुनाफावसूली करें या होल्ड करें- जानिए एक्सपर्ट्स की राय

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio: बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ( Rakesh Jhunjhunwala) ने ज़ी एंटरटेनमेंट लिमिटेड ( Zee Entertainment Enterprises Ltd.) के शेयरों में निवेश से आठ दिनों में 50 करोड़ का Mark-to-Market प्रॉफिट कमाया है. पिछले सप्ताह ज़ी एंटरटेनमेंट के बोर्ड में चल रहे विवाद के बीच राकेश झुनझुनवाला के Rare Enterprises ने 50 लाख शेयर प्रति शेयर 220.44 रुपये के हिसाब से खरीदे थे. बुधवार को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (Sony Pictures Networks India) के साथ इसके विलय की खबरों के साथ इसके शेयर 25 फीसदी बढ़ कर 321 रुपये पर पहुंच गए. इस बढ़त के साथ ही झुनझुनवाला ने प्रति शेयर 100 रुपये की कमाई की. इस तरह 50 लाख शेयरों की होल्डिंग के हिसाब से उनका मुनाफा 50 करोड़ रुपये का हो गया.

ज़ी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के विलय से दोनों को फायदा होगा . सोनी को कंटेंट प्रोडक्शन और ग्राहकों से गहरे संबंध के मामले में ज़ी की ताकत का फायदा मिलेगा. वहीं ज़ी को सोनी की एंटरटेनमेंट सेगमेंट में सफलता का फायदा होगा. CapitalVia Global Research की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट लिखिता छेपा का कहना है कि इससे शेयरहोल्डर्स की वैल्यू में कई गुना की बढ़ोतरी होगी. लॉन्ग टर्म में इस शेयर में काफी मजबूती आने की संभावना है. हालांकि एंजेल ब्रोकंग के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट यश गुप्ता ने निवेशकों को ज़ी के शेयरों को लेकर सतर्कता भी बरतने को कहा है. उनका कहना है कि यह शेयर पिछले एक साल से 78 फीसदी रैली कर चुका है. पिछले महीने यह 170 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा था. फिलहाल ज़ी ने अपनी वैल्यूएशन नहीं बताई है. LKP Securities के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अश्विन पाटिल का कहना है कि विश्लेषकों का मानना है कि ZEEL की री-रेटिंग होगी. इस समय यह 23x/19x FY22/FY23 की कमाई के 23x/19x पर ट्रेड कर रहा है.

पिछले हफ्ते राकेश झुनझुनवाला की कंपनी Rare Enterprises के अलावा BofA Securities Europe SA ने ज़ी एंटरटेनमेंट के 48.65 लाख शेयर 236.2 रुपये के हिसाब से खरीदे थे. वहीं ump Trading Financial India 1.02 करोड़ शेयर 236.50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे थे. हालांकि बाद में इसने ये शेयर 236.66 रुपये के हिसाब से बेच दिए थे.

(Article: Surabhi Jain)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

