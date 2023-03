युडीज सॉल्यूशंस का जल्द आने वाला है IPO, निवेश का अच्छा मौका, कंपनी ने दाखिल किए पेपर

Yudiz Solution IPO: युडीज सॉल्यूशंस लिमिटेड (Yudiz Solution Limited) ने एनएसई इमर्ज (NSE Emerge) के साथ आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए हैं. यह एक ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेम डेवलपमेंट कंपनी है. आईपीओ बाजार में सार्वजनिक रूप से एनलिस्ट करने के लिए ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेम डेवलपमेंट स्पेस में युडीज पहली कंपनी बन गई है. वहीं, गेमिंग स्पेस में नजारा टेक्नोलॉजीज (Nazara Technologies) लिमिटेड के बाद यह अगली कंपनी भी होगी. पब्लिक इश्यू में 27,17,600 इक्विटी शेयरों का एक नया इश्यू शामिल है. युडीज क्यों ला रही है आईपीओ आईपीओ के लिए मर्चेंट बैंकर नारनोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है और इस मुद्दे के प्रमुख प्रबंधक भी हैं. दिल्ली स्थित आईपीओ कंसल्टेंट्स, प्रो लीगल सॉल्यूशंस और लॉन्गव्यू रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज इस मुद्दे के सलाहकार हैं. कंपनी के इक्विटी शेयरों को एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म (एनएसई इमर्ज) पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है. कंपनी नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के विकास, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए धन जुटा रही है. एबिलिटी गेम्स के संस्थापक, प्रमुख प्रमोटर, सूरज चोखानी की देखरेख में, कंपनी में 400 से अधिक लोग काम करते हैं. हाल ही में कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों में से एक के साथ गठजोड़ किया है, जिससे गेमिंग और विज्ञापन उद्योग में ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव एडवांसमेंट को लागू किया जा सके. Covid-19: देश में बढ़ रहा कोविड संक्रमण, XBB 1.66 वैरिएंट के 349 मामले आए सामने, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित युडीज सॉल्यूशंस के बारे में Yudiz Solutions एक अग्रणी ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेम डेवलपमेंट कंपनी है. इसका मुख्यालय अहमदाबाद, भारत में है और पूरी दुनिया में सेवाएं प्रदान करता है. एक वैश्विक आईटी सर्विस प्रोवाइडर और सलाहकार के रूप में, उन्हें वेब और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एआई/एमएल, एआर/वीआर, आईओटी, साथ ही ब्लॉकचेन में अत्याधुनिक समाधानों के लिए जाना जाता है. युडीज को हेल्थकेयर, एड-टेक, फिन-टेक, मानव संसाधन, सोशल नेटवर्क सहित गेमिंग स्पेस से परे उभरती आईटी कंपनियों के लिए अत्याधुनिक तकनीक और प्रभावी टीम सहयोग के माध्यम से स्केलेबल, लागत प्रभावी समाधान देने के लिए जाना जाता है.

