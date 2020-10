बाजार में निवेश से पहले इन 5 बातों को ध्यान रखें युवा निवेशक, मिलेगी कामयाबी

भारत के युवा निवेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं. लाखों लोगों ने महामारी के दौरान शेयर बाजार का रुख किया है. सितंबर 2020 में भारत की बड़ी सिक्योरिटी डिपॉजिटरी CDSL (सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड) ने डीमैट अकाउंट्स में अप्तायशित 25 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे 2.5 करोड़ अकाउंट की रिकॉर्ड ऊंचाई को छूआ है. इसमें रोचक बात यह हा कि नए अकाउंट में से अधिकतर को 25 से 39 साल के बीच के युवाओं ने खोला है. आइए जानते हैं कि युवाओं को बाजार में निवेश के लिए उतरने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

चाहें आप अभी कॉलेज से निकलें हैं और एक नई स्मार्टवॉच के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे चाहते हैं या 30 साल की उम्र से पहले कोई डील, यह जरूरी है कि अपने निवेश के सफर से पहले आप अपने छोटे और लंबी अवधि के लक्ष्यों को निर्धारित कर लें. यह ध्यान रखें कि आप अपनी सच्चाई को देखें.

निवेश की शुरुआत करने से पहले यह देखें कि आप उसमें कितनी गहराई तक जा सकते हैं. यह हमेशा सुरक्षित रहता है कि आप छोटी शुरुआत करें और सफर के साथ चलें. अपनी जोखिम को सहने का स्तर बेहद बारीकी से देखें और तय करें कि आप कहां पैसा लगाना चाहते हैं. आपके सपने दिल से आते हैं लेकिन यह कदम पूरी तरह दिमाग से तय होता है.

यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव लगा रहता है. खुद को सुरक्षित करने के लिए एसेट्स में वितरित करना तरीका है. आप पूरी तरह से जोखिम से बच नहीं सकेंगे, लेकिन कुछ अच्छे चुनाव से आप उसे निश्चित काबू में कर सकेंगे. यह सुनिश्चित करें कि आपका पोर्टफोलियो किसी एक कंपनी या इंडस्ट्री पर निर्भर नहीं हो.

96 साल के अमेरिकी बड़े निवेशक Charlie Munger के मुताबिक बड़ा पैसा खरीदारी और बेचने में नहीं, बल्कि इंतजार करने में है. वह सही हैं. हम तुरंत बड़े रिटर्न की उम्मीद करते हैं. यह वजह है कि अधिकतर निवेशक और ट्रेडर्स बाजार में छह महीने से ज्यादा की अवधि के लिए नहीं रह पाते हैं.

Bank of Baroda में 1 नवंबर से बदल रहे हैं सर्विस चार्ज और चेकबुक के नियम, ट्रांजेक्शन से पहले जान लें डिटेल

यह बेहद महत्वपूर्ण है. आप उस समय निवेश की शुरुआत करें, जब आपके पास समय हो. छोटी शुरुआत करें लेकिन कहीं से करें. और हर महीने इसमें पैसा लगाएं. अगर आप क्वालिटी एसेट्स चुनते हैं, तो नियमित तौर और समझदारी से निवेश करें.

(By: Amit Dhakad, Co-founder, CEO, and CTO, Market Pulse)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.