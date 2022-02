आपकी बचत को खत्म कर रही है महंगाई! 20 साल बाद आधी हो जाएगी 1 करोड़ की वैल्यू, 100% Target के लिए क्या करें

ज्यादातर लोगों का ध्यान भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने पर होता है. लेकिन प्लानिंग करते समय वे एक भूल अक्सर कर जाते हैं. एक लक्ष्य बनाकर निवेश करते समय महंगाई का ध्यान रखना लोग भूल जाते हैं.

ज्यादातर नौकरीपेशा का ध्यान भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने पर जरूर होता है. (image: pixabay)

Inflation Adjusted Return: आज के दौर में लोग फाइनेंशियल्स को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं. नौकरीपेशा हों या सेल्फ इम्प्लॉएड सभी का ध्यान भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने पर जरूर होता है. आने वाले दिनों के लिए लोग बचत करते हैं, जिससे 20 साल या 25 साल बाद उनकी जरूरतें आराम से पूरा कर सकें. लेकिन यहां एक गलती भी अक्सर लोगों से हो जाती है. लोग 20 साल बाद या 25 साल बाद के लिए एक फंड जुटाने का टारगेट रखते हैं और उसके लिए अलग अलग योजनाओं में ​मिलने वाले रिटर्न को देखकर निवेश भी करते हैं. लेकिन भूल यह हो जाती है, उसमें महंगाई का ध्यान रखना लोग भूल जाते हैं. इसी वजह से 20 या 25 साल बाद उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है. इसलिए जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, इनफ्लेशन का काउंट जरूर करें. बचत पर पड़ रही है महंगाई की मार बीपीएन फिनकैप के डायरेक्टर एके निगम का कहना है कि मौजूदा समय की बात करें तो महंगाई में 5 से 6 फीसदी की दर से इजाफा हो रहा है. अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करें और उसमें इसी दर से महंगाई एडजस्ट कर दें तो 20 साल बाद देखेंगे कि 1 करोड़ रुपये की वैल्यू आधी रह जाएगी. ऐसे में जिसने 20 साल बाद 1 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है, उसे 1 करोड़ हासिल तो हो सकता है. लेकिन महंगाई को देखते हुए आज से तुलना करें तो उस समय उस रकम की असल वैल्यू 50 फीसदी के आस पास ही होगी. कैलकुलेट से समझें असलियत मान लिया कि आपके निवेश का लक्ष्य 20 साल है. 20 साल बाद 1 करोड़ रुपये फंड जुटाने का टारगेट रखते हैं. इसके लिए आप मंथली 10 हजार रुपये SIP के जरिए निवेश करने को तैयार हैं. अगर आपने अगले 20 साल के लिए 12 फीसदी रिटर्न अनुमान लगाया है तो इसे 2 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. बिना महंगाई एडजस्ट किए अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 12 फीसदी सालाना की दर से 10 हजार रुपये मंथली SIP की वैल्यू 20 साल बाद 1 करोड़ रुपये होगी. लेकिन अगर आपने महंगाई एडजस्ट कर कैलकुलेट किया तो यह वैल्यू 46 लाख रुपये ही होगी. इसी तरह अगर हम 25 साल तक बिना महंगाई एडजस्ट किए मंथली 10 हजार रुपये SIP की 12 फीसदी सालाना पर कैलकुलेशन करें तो 25 साल बाद SIP की वैल्यू 1.90 करोड़ होगी. जबकि महंगाई एडजस्ट करने के बाद यह वैल्यू 69 लाख ही रह जाएगी. कहां कर सकते हैं निवेश बाजार में ऐसी कई म्यूचुअल फंड स्कीम हें, जिनमें लंबी अवधि में 12 से 15 फीसदी सालाना रिटर्न मिला है. इसमें टाटा लार्ज एंड मिडकैप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, Franklin India Prima Fund, UTI Mastershare Fund, SBI लॉर्ज एंड मिडकैप फंड और DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जैसी स्कीम हैं. इन सभी में बीते 20 साल के दौरान 12 से 15 फीसदी या इससे भी ज्यादा रिटर्न मिला है. (सोर्स: वैल्यू रिसर्च)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.