Home Loan: आपने भी ले रखा है होमलोन? रेट हाइक के बाद इतनी बढ़ जाएगी EMI

रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी किए जाने से आपके होम लोन (Home Loan) और ऑटो लोन की EMI भी बढ़ जाएगी.

महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्याज दरों में आज बढ़ोतरी कर दी है. (File)

Home Loan, Auto Loan EMI to Increase: महंगाई टॉलरेंस लेवल से ज्यादा बढ़ गई है. महंगाई के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है और रिकवरी में दिक्कत आ रही है. ऐसे में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्याज दरों में आज बढ़ोतरी कर दी है. RBI ने रेपो रेट में 50 बेसिस प्वॉइंट का इजाफा किया, जिससे यह 4.50 फीसदी से बढ़कर 4.90 फीसदी हो गया है. इसके पहले मई में भी रेपो रेट में 40 बेसिस प्वॉइंट का इजाफा हुआ था. फिलहाल रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी किए जाने से आपके होम लोन (Home Loan) और ऑटो लोन की EMI भी बढ़ जाएगी. दरें बढ़ाने के बाद बैंक अपना लोन महंगा करेंगे, जैसा कि मई में देखने को मिला था. रेपो रेट वह दर है, जिस पर RBI बैंकों को लोन देता है. इस बढ़ी हुई दर के बाद जब बैंकों को रिजर्व बैंक से महंगा कर्ज मिलेगा तो वह इसे कसटमर्स पर पास आन करेंगे. यानी आने वाले दिनों में होम लोन और ऑटो लोन महंगा होगा. RBI MPC Live: रिजर्व बैंक ने ब्‍याज दरों में की बढ़ोतरी, रेपो रेट 50bps बढ़कर 4.90% देखें EMI का कैलकुलेशन अगर आपने 20 साल के लिए 30 लाख रुपये का होम लोन लिया है. होमलोन पर SBI की कर्ज दरों को लें तो अभी SBI में होम लोन पर 7.05 फीसदी इंटरेस्ट रेट है. लेकिन अब अगर इसमें बैंक भी 50 बेसिस प्वॉइंट की बढ़ोतरी करें तो यह 7.55 फीसदी हो जाएगा. Home Loan पर मौजूदा EMI लोन – इंटरेस्ट – टेन्योर – EMI – टोटल इंटरेस्ट

30 लाख – 7.05% – 20 साल – 23349 rs – 26,03,782 rs दरें बढ़ने के बाद EMI लोन – इंटरेस्ट – टेन्योर – EMI – टोटल इंटरेस्ट

30 लाख – 7.55% – 20 साल – 24260 rs – 28,22,304 rs (*SBI Interest Rates) (Note: यानी आपको 20 साल के लिए 30 लाख के होम लोन पर हर महीने ईएमआई में 911 रुपये की बढ़ोतरी होगी. आपका कुल इंटरेस्ट भी करीब 2.19 लाख रुपये बढ़ जाएगा.) Auto Loan मान लीजिए आपने 5 साल के लिए 10 लाख रुपये का ऑटो लोन लिया है. ऑटो लोन पर SBI की मौजूदा कर्ज दरों को लें तो अभी यह 9.30 फीसदी सालाना है. लेकिन अबर इसमें भी 75 बेसिस प्वॉइंट की बढ़ोतरी हो तो यह घटकर 8.55 फीसदी रह जाएगा. मौजूदा EMI लोन – इंटरेस्ट – टेन्योर – EMI – कुल इंटरेस्ट

10 लाख – 7.80% – 60 माह – 20,181 rs – 2,10,849 rs रेट हाइक के बाद EMI लोन – इंटरेस्ट – टेन्योर – EMI – कुल इंटरेस्ट

10 लाख – 8.30% – 60 माह – 20,420 rs – 2,25,216 rs (*SBI Interest Rates)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.