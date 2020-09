SBI YONO ऐप: अब लॉग इन किए बिना भी होगा ट्रांजेक्शन, पासबुक और बैलेंस चेक करने की भी सुविधा

YONO SBI Pre Login Features: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बैंकिंग और लाइफस्टाइल ऐप योनो (YONO) पर अब प्री लॉग इन फीचर्स उपलब्ध हैं. प्री लॉग इन फीचर्स के जरिए यूजर योनो ऐप में लॉग इन किए बिना भी इससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं और पासबुक देख सकते हैं. इस सुविधा के जरिए योनो ऐप से और जल्दी बैंकिंग हो सकेगी. योनो ऐप पर अब लॉग इन विकल्प के साथ व्यू बैलेंस और क्विक पे विकल्प भी रहेंगे. इनका इस्तेमाल यूजर 6 डिजिट के एमपिन या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन/फेस आईडी या यूजर आईडी व पासवर्ड के जरिए कर सकेगा.

यूजर केवल एक टैप के जरिए अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकेगा. बिना लॉग इन किए ट्रांजेक्शन करने के लिए यूजर को योनो क्विक पे में एक बार सेटअप करना होगा. इसके बाद केवल 3 क्लिक्स में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा. ​इसके अलावा यूजर अब ओटीपी मैनेजमेंट फीचर की मदद से अपने ट्रांजेक्शंस की लिमिट सेट कर सकते हैं.

बिना लॉग इन योनो ऐप में बैलेंस चेक करने के लिए आपको लॉग इन विकल्प के नीचे दिए ‘व्यू बैलेंस’ विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद एमपिन/बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन/फेस आईडी/यूजर आईडी व पासवर्ड में से कोई एक चुनना होगा. ऑथेंटिकेशन होने के बाद योनो ऐप से लिंक सभी अकाउंट्स का बैलेंस चेक किया जा सकता है. अकाउंट बैलेंस के नीचे ‘व्यू ट्रांजेक्शंस’ का विकल्प आएगा, जिस पर जाकर आप चुनिंदा अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन डिटेल्स यानी एमपासबुक देख सकते हैं.

लॉग इन व व्यू बैलेंस विकल्प के नीचे दिए गए ‘योनो क्विक पे’ विकल्प पर क्लिक कर यूजर ऐप पर बिना लॉग इन किए 2000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. इसके लिए भी पहले एमपिन/बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन/फेस आईडी/यूजर आईडी व पासवर्ड में से किसी एक के जरिए ऑथेंटिकेशन करना होगा.

इसके बाद योनो क्विक पे से यूजर अपनी फोनबुक के कॉन्टैक्ट्स में से किसी को चुनकर उसे पेमेंट कर सकता है, या फिर मनी रिसीवर का फोन नंबर एंटर कर पैसे ट्रांसफर कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को उसका VPA डालकर UPI ट्रांजेक्शन कर सकता है, UPI QR या भारत QR कोड स्कैन कर UPI ट्रांजेक्शन कर सकता है. इसके अलावा पहले से सेव बेनिफीशियरी को या फिर नए बेनि​फीशियरी (SBI या अन्य बैंक के अकाउंट नंबर वाले) को एड कर पैसे भेज सकता है.

योनो क्विक पे में यूजर की सुविधा के लिए ‘फेवरिट्स’, ‘प्रीवियस ट्रांजेक्शंस’ और ‘फ्रीक्वेंटली यूज्ड कॉन्टैक्ट्स’ फीचर भी हैं. योनो क्विक पे में जल्द ही किसी से पैसे प्राप्त करने के लिए ‘रिक्वेस्ट’ भेजने और किसी की भेजी गई रिक्वेस्ट अप्रूव करने का फीचर भी एड होगा.

यह फीचर ‘सेटिंग्स’ में जाकर मिलेगा. इसकी मदद से यूजर डेली क्यूमुलेटिव ट्रांजेक्शन लिमिट सेट कर सकता है. इस लिमिट से नीचे ट्रांजेक्शन केवल एमपिन के जरिए किया जा सकेगा.

