Floating Rate FD: Yes Bank का खास फ्लोटिंग रेट एफडी, बढ़ती दरों के दौर में पाएं अधिक रिटर्न

Floating Rate FD: ‘फ्लोटिंग रेट फिक्स्ड डिपॉजिट’ में निवेश की खास बात यह है कि इस पर मिलने वाले ब्याज की दरें फिक्स्ड होने की बजाय बदलती रहेंगी.

अब जब दरें बढ़ रही हैं और आगे भी इसके बढ़ने के चांस दिख रहे हैं तो फ्लोटिंग रेट एफडी में निवेश पर शानदार रिटर्न हासिल किया जा सकता है.

Floating Rate FD: निजी सेक्टर के दिग्गज बैंक Yes Bank ने फिक्स्ड डिपॉजिट्स (FD) में निवेश का एक आकर्षक विकल्प ‘फ्लोटिंग रेट फिक्स्ड डिपॉजिट’ निवेशकों के सामने पेश किया है. इसमें निवेश की खास बात यह है कि इस पर मिलने वाले ब्याज की दरें फिक्स्ड होने की बजाय बदलती रहेंगी. बैंक द्वारा जारी रिलीज के मुताबिक इसकी दर रेपो रेट से लिंक्ड है यानी कि अगर आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है तो आपके निवेश पर ब्याज की दर भी बढ़ जाएगी. इस तरह का प्रोडक्ट पहली बार आया है जिसमें एफडी की दरें फिक्स्ड होने की बजाय रेपो रेट के हिसाब से बदलती रहें. अब जब दरें बढ़ रही हैं और आगे भी इसके बढ़ने के चांस दिख रहे हैं तो इस विकल्प में निवेश पर शानदार रिटर्न हासिल किया जा सकता है. RLLR vs MCLR: लोन लेने से पहले समझ लें दोनों का फर्क, ईएमआई बचाने में मिलेगी मदद Floating Rate FD के फीचर्स

इस प्रोडक्ट में कम से कम 10 हजार रुपये का निवेश करना होगा और अधिकतम 5 करोड़ रुपये का निवेश कर सकते हैं.

इसमें एक साल से लेकर अधिकतम 3 साल तक के लिए पैसे लगा सकते हैं.

इसका बेंचमार्क रेपो रेट है यानी कि रेपो रेट के हिसाब से दरें तय होगी. SEBI New Rule: विदेशी शेयरों में पैसे लगा सकेंगे म्यूचुअल फंड, सेबी ने दी मंजूरी Repo Rate से ऐसे तय होगी ब्याज दरें

आरबीआई ने दो महीने मई और जून में रेपो रेट में 0.90 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 4.90 फीसदी कर दिया है. 4.90 फीसदी के रेपो रेट के हिसाब से येस बैंक फ्लोटिंग रेट एफडी में निवेश पर अवधि के हिसाब से 6.50 फीसदी तक ब्याज ऑफर कर रहा है. 1 साल से 18 महीने तक के निवेश पर 4.90 फीसदी रेपो रेट और 1.10 फीसदी मार्क-अप रेट को मिलाकर 6 फीसदी जबकि 18 महीने से तीन साल की अवधि के निवेश पर 4.90 फीसदी रेपो रेट और 1.60 फीसदी के मार्क-अप रेट के हिसाब से 6.50 फीसदी ब्याज मिलेगा. मार्क-अप रेट वह अतिरिक्त ब्याज दर है, जिसे येस बैंक बेंचमार्क रेट (यहां रेपो रेट) के अलावा ग्राहकों को ऑफर करता है. कैसे करें निवेश येस बैंक द्वारा जारी रिलीज के मुताबिक फ्लोटिंग रेट फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश के लिए आप 07127191191 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं या येस बैंक के नजदीकी ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं.

