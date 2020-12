2020: कोरोना महामारी में कितनी बदल गई कमाने, खर्च करने और बचत की आदतें; याद रखें ये 5 सीख

Year Ender 2020, COVID-19 Pandemic: साल 2020 की शुरुआत में ही एक ऐसी महामारी ने दस्तक दी, जो महीने बीतने के साथ विकराल होती गई. अब साल बीतने को है और दुनिया अभी भी इसकी विभीषिका को झेल रही है. इस कोविड-19 महामारी ने दुनिया को कितना नुकसान पहुंचाया, इसका सटीक आकलन अभी करना मुमकिन नहीं है. भारत समेत पूरी दुनिया का ध्यान फिलहाल एक प्रभावी कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने पर है. इन सबके बीच महामारी ने आम लोगों पर भी गहरा असर डाला, लोगों के कमाने से लेकर खर्च करने और बचत या निवेश की आदतें भी बदल गई. आइए इसको बिंदुवार समझते हैं.

महामारी के दौरान जहां हजारों लोगों की नौकरियां गई. कई छोटे-छोटे व्यवसायों पर बुरा असर हुआ. वहीं, इस दौर में कमाने के कई नए तरीके भी सामने आए. लोगों ने घर बैठे कई बिजनेस शुरू किये. ​लॉकडाउन के समय में कई हाउसवाइफ ने टिफिन सर्विस शुरू की. कई ऐसे लोग रहे, जिनकी जॉब चली गई, उन्होंने वेलनेस प्रोडक्ट्स, ग्रॉसरी से लेकर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की होम डिलिवरी के स्माल बिजनेस शुरू किए. इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किए. दूसरी ओर, युवा लड़के या लड़कियां जिनके अंदर ​​क्रिएटिविटी थी, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल शुरू किए. इनमें खाना बनाना सीखना, मॉस्क बनान, होम डेकोर, गार्डेनिंग जैसे कई अन्य तरह के चैनल रहे. ये चैनल एक निश्चित आय का जरिए बन गए.

महामारी और लॉकडाउन ने हुनरमंद और पेशेवर लोगों को डिजिटल तरीके पर शिफ्ट किया. प्रोफेशन्लस ने ऑनलाइन टिचिंग, डांसिग या म्यूजिक की सर्विस देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में देनी शुरू की. यह नए तरह की इनकम का एक स्रोत बना.

कोरोना के दौर में यह बात जाहिर है कि सेहत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ने खर्च बढ़ाया है. महामारी में हेल्दी फूड यानी पौ​ष्टिक खानपान की तरफ पर फोकस बढ़ा. आमतौर पर प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रखने के लिए हर व्यक्ति ने अपने स्तर पर अपना खर्च बढ़ाया है. इसलिए, लोगों ने क्वालिटी फूड, न्यूट्रिशन वैल्यू वाले फूड पर अपना खर्च बढ़ाया है. बिना वजह लोगों ने कपड़ों की खरीदारी से परहेज किया. हालांकि, ऑनलाइन शॉपिंग हर कैटेगरी में बढ़ी. दूसरी ओर, मल्टीप्लेस के खर्चों की जगह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवीज ने ले ली. वर्क फ्राम कल्चर के चलते लोगों का खर्च जरूरी डिवाइसेस और गैजेट्स पर बढ़ा है.

आर्थिक तौर पर महामारी ने बहुत बड़ा सबक बचत और निवेश को लेकर सिखाया. लोगों में खासकर युवाओं में बचत और परिवारिक मूल्य की अहमियत समझ में आई. आसान शब्दों में समझें तो अधिक से अधिक उपभोग करने की बजाय बचत और निवेश की​ ओर लोगों की गंभीरता दिखाई दी. लोन की जगह लोगों ने ‘कमाओ, बचाओ और निवेश करो’ की तरफ अपने को शिफ्ट किया है. यानी, महामारी हमें क्रेडिट कल्चर से सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की ओर लेकर आई है.

अब बात करते हैं सीख की. निश्चित तौर पर कोरोना महामारी आर्थिक नजरिए से कई अहम सबक दिए हैं. जिन्हें हमें अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए. इसे हम पांच प्वाइंट में समझते हैं.

विश्वव्यापी आपदा ने यह साफ कर दिया कि जॉब या जीवन में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए. इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें कम से कम 6 महीने का इमर्जेंसी फंड हमेशा अपने पास रखना चाहिए. इमर्जेंसी फंड का मतलब है कि आप उतने समय तक अपने खर्चों को बिना जॉब भी बिना किसी परेशानी के चला सके.

महामारी एक बड़ा सबक यह भी है कि हमें एक सेकंडरी सोर्स आफ इनकम को भी अनिवार्य रूप से इंतजार करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि यदि किसी कारणवश आपकी प्राइमरी आमदनी प्रभावित हो जाती है, जो नियमित आय होती रहे.

हॉस्पिटलाइजेशन के बढ़ते खर्चे और अचानक महामारी की स्थिति को देखते हुए अब हेल्थ इंश्योरेंस एक अनिवार्य आवश्कयता है.

ये भी पढ़ें…Health Insurance: कोरोना महामारी में 3 गुना हुई हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट की ग्रोथ

महामारी के चलते लॉकडाउन ने एक बात यह समझा दी कि कई ऐसे खर्चें हैं, जिनके बिना हम आराम से रह सकते हैं. मसलन बिना जरूरी खरीदारी से बचना चाहिए.

एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि बिना वजह लोन लेने से बचना चाहिए. कहने का मतलब कि जब तक जरूरी न हो अपनी लायबिलिटी यानी देनदारी नहीं बढ़ाएं.

(BPN फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर एंड सीईओ ए.के. निगम से बातचीत पर आधारित)

