Women’s Day 2021: निवेश के लिए महिलाओं के पसंदीदा विकल्प, किन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर करती हैं इन्वेस्टमेंट?

Women’s Day 2021: 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है. सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और पुरुषों को भी पीछे छोड़ रही हैं. महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त होना भी बहुत जरूरी है. इसके लिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहिए. इस संबंध में इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ग्रो (Groww) ने हाल ही में भारतीय महिला निवेशकों की निवेश की आदतों को समझने के लिए एक सर्वे किया है. इस सर्वे में 28,000 से ज्यादा महिलाओं ने अपनी राय दी है. इसमें महिलाओं के निवेश के लिए पसंदीदा विकल्प क्या हैं, वे किन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निवेश करती हैं, क्या वे किसी से इस संबंध में सलाह लेती हैं, आदि सवाल पूछे गए.

सर्वे में पता चला है कि दिल्ली की महिला निवेशकों ने हाई रिस्क और मध्यम से कम रिस्क वाले निवेश विकल्पों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखती हैं. सर्वे के मुताबिक, उनके द्वारा चुने गए टॉप निवेश विकल्प म्युचुअल फंड (77%), स्टॉक (61%), फिक्स डिपॉजिट (31%), और पीपीएफ (20%) थे.

सर्वे में पाया गया कि दिल्ली की महिला निवेशकों ने व्यक्तिगत लक्ष्यों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है. 60% महिलाओं ने उन्हें साकार करने के उद्देश्य से निवेश किया है. उच्च शिक्षा के उद्देश्य के साथ निवेश करने वाली महिलाओं की संख्या के मामले में दिल्ली ने अन्य राज्यों को पीछे छोड़ा और यहां कम से कम 15% महिलाओं के निवेश की वजह उच्च शिक्षा रही. 36% महिला निवेशकों ने यह भी कहा कि वे अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए निवेश कर रही हैं और इतनी ही महिलाओं ने कहा कि वे जल्दी रिटायर होने के लिए निवेश कर रही हैं.

सर्वे से पता चला कि 32.95% महिलाएं अपने दोस्तों और परिवारों से सलाह लेती हैं. लेकिन जब निवेश से जुड़े अंतिम फैसले लेने की बात आती है, तो यह अधिकार उनके पास रहता है. 21.59% महिलाओं ने कहा कि वे स्वतंत्र रूप से फैसले लेती हैं कि कहां और कैसे निवेश किया जाए. सर्वे यह दिखाता है कि महिलाएं लक्ष्य को ध्यान में रखकर निवेश कर रही हैं. वे अपने फैसले लेने में ज्यादा स्वतंत्र हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रिस्क-रिटर्न ट्रेड के बारे में जानती हैं.

सर्वे में ऐसी लगभग 2000 महिलाएं शामिल हुईं, जो निवेश नहीं करती हैं. इनमें से 49% ने कहा कि ज्ञान की कमी उनके निवेश न करने का मुख्य कारण है. इसके अलावा 32% ने कहा कि उनके पास निवेश करने के लिए पर्याप्त बचत नहीं है. 13% महिलाओं ने बाजार में पैसा खोने के अपने डर को जाहिर किया.

