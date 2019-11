होम लोन: महिलाओं को मिल रही है छूट, चेक करें SBI, PNB और HDFC बैंक की ब्याज दरें

खुद के घर का सपना हर व्यक्ति का होता है. जिन लोगों के पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता, वे लोन लेकर इस सपने को पूरा करते हैं. पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को होम लोन (Home Loan) की ब्याज दरों में कुछ रियायत मिलती है. ऐसा सैलरीड क्लास, सेल्फ इंप्लॉइड और हाउसवाइफ यानी गृहिणी सभी के मामले में है.

SBI के पूर्व CGM सुनील पंत के मुताबिक, अगर महिला नौकरीपेशा या सेल्फ इंप्लॉइड है तो वह एकल आधार पर अपनी इनकम के बेसिस पर होम लोन ले सकती है और छूट पा सकती है. लेकिन अगर महिला कोई गृहिणी है और उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उसे होम लोन एकल आधार पर न मिलकर ज्वॉइंट में मिलेगा. ब्याज दर में रियायत पाने के लिए ऐसी महिला का ज्वॉइंट लोन में प्रथम आवेदनकर्ता होना जरूरी है.

इस वक्त देश के तीन बड़े बैंक SBI, HDFC बैंक और PNB महिलाओं को होम लोन ब्याज दर में 0.05 फीसदी की रियायत दे रहे हैं. आइए जानते हैं इन तीन बैंकों में महिलाओं के लिए होम लोन की क्या ब्याज दरें लागू हैं…

SBI में इस वक्त होम लोन के लिए रेपो रेट पर बेस्ड फ्लोटिंग इंट्रेस्ट रेट इस तरह हैं…

महिलाओं को इस रेट में 0.05 फीसदी की छूट मिलती है. यानी महिला के होम लोन लेने पर SBI में प्रभावी ब्याज दर टर्म लोन के मामले में 8.15 से 8.50 फीसदी सालाना और मैक्सगेन लोन के मामले में 8.40 से 8.75 फीसदी सालाना तक है. SBI REALTY LOAN के मामले में भी महिलाओं को 0.05 फीसदी की छूट ब्याज दर में मिल रही है. SBI REALTY LOAN की प्रभावी ब्याज दर पहले 5 सालों के लिए 8.90 से 9.10 फीसदी सालाना तक है. लेकिन महिलाओं के लिए यह दर 8.85 से 9.05 फीसदी सालाना तक होगी.

SBI का अलर्ट! सोशल मीडिया पर न डालें ये डिटेल्स, वर्ना नुकसान के खुद होंगे जिम्मेदार

HDFC बैंक में एडजस्टेबल रेट होम लोन (ARHL) के मामले में ब्याज दर महिलाओं के लिए सैलरीड क्लास कैटेगरी में 8.35 से 9.20 फीसदी सालाना तक है. वहीं सेल्फ इंप्लॉइड महिला के लिए यह दर 8.50 से 9.40 फीसदी सालाना तक है. 2 साल वाले ट्रू फिक्स्ड लोन के मामले में ब्याज दर सैलरीड क्लास महिलाओं के लिए 8.70 से 9.50 फीसदी सालाना और सेल्फ इंप्लॉइड​ महिलाओं के लिए 8.85 से 9.65 फीसदी सालाना तक है.

अन्य लोगों के लिए होम लोन ब्याज दर ARHL के मामले में सैलरीड क्लास कैटेगरी के लिए 8.40 से 9.25 फीसदी सालाना तक और सेल्फ इंप्लॉइड के मामले में 8.55 फीसदी 9.45 फीसदी सालाना तक है. 2 साल वाले ट्रू फिक्स्ड लोन में ब्याज दर सैलरीड क्लास पर्सन के लिए 8.75 से 9.60 फीसदी सालाना और सेल्फ इंप्लॉइड के मामले में 8.90 से 9.80 फीसदी सालाना तक है.

PNB में फ्लोटिंग रेट्स के मामले में महिलाओं के लिए होम लोन ब्याज दर 7.95 से 8.30 फीसदी सालाना तक है. अन्य लोगों के लिए 8.10 से 8.45 फीसदी सालाना तक है. PNB मैक्स सेवर होम लोन स्कीम में महिलाओं के लिए ब्याज दर (फ्लोटिंग) 8.20 से 8.55 फीसदी सालाना तक है. अन्य लोगों के लिए इस स्कीम के तहत ब्याज दर 8.35 से 8.70 फीसदी सालाना तक है. फ्लोटिंग रेट्स रेपो रेट से लिंक हैं.

फिक्स्ड रेट होम लोन के मामले में ब्याज दर महिलाओं के लिए 8.85 से 8.90 फीसदी सालाना तक है. अन्य लोगों के लिए ब्याज दर 8.90 से 8.95 फीसदी सालाना तक है. फिक्स्ड रेट लोन 1 साल वाली MCLR पर बेस्ड है.

नोट: जानकारी तीनों बैंकों की वेबसाइट से ली गई है.

SBI Vs HDFC Vs ICICI Vs Axis Bank: 2 साल से कम की FD पर कहां मिल रहा है सबसे ज्यादा ब्याज

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.