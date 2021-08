Windlas Biotech IPO : शेयर अलॉटमेंट 11 अगस्त से शुरू, ग्रे मार्केट में 17% प्रीमियम पर कर रहा ट्रेड-ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

Windlas Biotech का 401.53 करोड़ रुपये का शेयर 22.46 गुना सब्सक्राइब हुआ है. कंपनी बुधवार यानी 11 अगस्त 2021 से शेयर अलॉट करेगी. ग्रे मार्केट में इसके शेयर 80 रुपये प्रीमियम यानी 540 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं. यह इसके आईपीओ प्राइस से 17.4 फीसदी अधिक है. Windlas Biotech की कोई पियर कंपनी लिस्टेड नहीं है. इसका मुकाबला Theon Pharma, Synokem Pharma, and Innova Captab जैसी अनलिस्टेड कंपनियों से ही है.

Windlas Biotech के शेयर 17 अगस्त 2021 को लिस्ट होंगे. ASBA account में ब्लॉक की गई रकम 12 अगस्त को अनब्लॉक हो जाएंगे. अगर आपको इसके शेयर मिलते हैं तो ये आपके डिपोजिटरी को 13 अगस्त को क्रेडिट हो जाएंगे. जिन निवेशकों ने इसके शेयरों के लिए अप्लाई किया है वो BSE या इसके रजिस्ट्रार की वेबसाइट्स से स्टेटस चेक कर सकते हैं. यही आईपीओ एलॉटमेंट और रिफंड प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं. सेबी से रजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट एडवाइजर INDmoney ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी मार्केट में लीडर है . इसके रेवेन्यू में अच्छी बढ़त और आगे ग्रोथ की मजबूत संभावनाए हैं. ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए यह इश्यू काफी अच्छा है.

Intime India की वेबसाइट पर जाएं. वहां टाइप करें – ‘Windlas Biotech — IPO’ . पैन नंबर, एप्लीकेशन या Depository/Client ID के चेक बॉक्स में इनमें से कोई एक ऑप्शन डालें. कैप्चा कोड डालें और सबमिट बटन दबाएं. इसके बाद स्क्रीन पर आपकी ओर से आवेदन किए गए शेयर की संख्या के साथ आवंटित संख्या की संख्या आ जाएगी

इस लिंक पर क्लिक करें – (https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx). ड्रॉप डाउन लिस्ट में Windlas Biotech Ltd’ टाइप करें . इसके बाद पैन डालें. फिर ‘I am not a Robot’पर क्लिक करें. इसके बाद सर्च टैब पर क्लिक करें. आपको मिले शेयरों का स्टेटस दिख जाएगा.

आईपीओ के तहत जारी किए जाने वाले 50 फीसदी से ज्यादा शेयर क्यूआईबी (QIB) के लिए आरक्षित होंगे. रिटेल निवेशकों के लिए 35 फीसदी और बाकी 15 फीसदी शेयर गैर संस्थागत निवेशकों (NII) के लिए रिजर्व रखे गए हैं. बाकी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है. इस आईपीओ की खास बात है कि अभी तक कोई फार्मा फॉर्म्यूलेशन कंपनी लिस्टेड नहीं है. अगर Windlas लिस्ट होती है तो यह इस तरह की पहली कंपनी होगी. कंपनी आईपीओ से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उपकरण खरीदने में करेगी.

यह कंपनी देश में फार्मास्यूटिकल्स फॉर्म्यूलेशन कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन (CDMO) इंडस्ट्री की पांच बड़ी कंपनियों में शामिल है. यह प्रोडक्ट डिस्कवरी से लेकर इसके डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग और जेनेरिक प्रोडक्ट (दवा और न्यूट्रेकिल्स) के साथ कॉम्पलेक्स जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बिक्री में सक्रिय है. यह अपने ओवर द काउंटर और अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट भी बेचती है. कंपनी आईपीओ से जुटाई गई पूंजी का इस्तेममाल देहरादून स्थित फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद में करेगी.

