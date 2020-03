Bank Merger: क्या बदल जाएगा आपका अकाउंट नंबर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड? PNB ने दिए हर सवाल के जवाब

Bank Merger: आगामी 1 अप्रैल से देश में मेगा बैंक मर्जर अमल में आने वाला है. सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय होकर केवल 4 बैंक रह जाएंगे. इस मेगा मर्जर के तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हो जाएगा. इस संबंध में PNB ने अपना नया लोगो भी जारी किया है. मर्जर को लेकर बैंक के ग्राहकों के मन में कई सवाल हैं, जैसे बैंक अकाउंट की इनकी डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, IFSC, MICR, डेबिट कार्ड आदि का क्या होगा. या उनकी चेकबुक और पासबुक क्या बदल जाएगी? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब PNB ने दिए हैं.

क्या ग्राहक को अपने KYC के दस्तावेजों को दोबारा जमा करना होगा ?

अगर बैंक के रिकॉर्ड्स में आपका KYC अपडेट किया जा चुका है, तो आपको फिर से KYC दस्तावेज जमा करने की कोई जरूरत नहीं है.

क्या बैंक की डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, IFSC, डेबिट कार्ड आदि बदल जाएंगी ? क्या अकाउंट को बंद करना पड़ेगा ?

मौजूदा अकाउंट नंबर, IFSC, MICR, डेबिट कार्ड आदि अगले नोटिफिकेशन तक विलय के बाद जारी रहेंगे. तीनों बैंकों में मौजूदा अकाउंट की सेवाएं जारी रहेंगी.

ग्राहक की चेकबुक या पासबुक के साथ क्या होगा ?

व्यक्ति का चेकबुक या पासबुक विलय के बाद भी किसी अगले नोटिफिकेशन तक जारी रहेंगे.

क्या विलय के बाद अकाउंट से कैश के विद्ड्रॉल पर कोई सीमा होगी ?

नहीं, कैश विद्ड्रॉल की सीमा पहले के समान ही बनी रहेगी. हालांकि, अपने मूल बैंक के अलावा विलय वाले बैंकों में से किसी दूसरे बैंक से प्रति दिन के वित्तीय ट्रांजैक्शन पर अस्थायी सीमा होगी.

इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का क्या होगा ?

बैंक के मुताबिक, वह इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि विलय के दौरान ग्राहकों पर न असर हो. इसके अलावा तीनों बैंकों के विलय के बाद इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं काफी बेहतर होंगी. PNB, OBC और UBI की मौजूदा इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं विलय के बाद अगले नोटिफिकेशन तक जारी रहेंगी.

विलय के बाद डेबिट कार्ड का क्या होगा ?

व्यक्ति का मौजूदा ATM कम डेबिट कार्ड. कार्ड पर प्रिंट एक्सपायरी डेट तक मान्य रहेगा. एक्सपायरी पर डेबिट कार्ड रिन्यू कर दिया जाएगा.

विलय के बाद ग्राहक के क्रेडिट कार्ड का क्या होगा ?

PNB – आपका मौजूदा क्रेडिट कार्ड एक्सपायरी की तारीख तक जारी रहेगा. इसके बाद इसे रिन्यू कर दिया जाएगा.

OBC – आपका मौजूदा क्रेडिट कार्ड एक्सपायरी की तारीख तक जारी रहेगा. इसके बाद इसे रिन्यू कर दिया जाएगा. आप एक नये कार्ड के लिए PNB भी जा सकते हैं.

UBI – आपका मौजूदा क्रेडिट कार्ड एक्सपायरी की तारीख तक जारी रहेगा. इसके बाद इसे रिन्यू कर दिया जाएगा. आप एक नये कार्ड के लिए PNB भी जा सकते हैं.

क्या विलय के बाद कुछ ATM बंद हो जाएंगे ?

नहीं, कोई भी ATM तुरंत बंद नहीं होगा. इसके साथ हर ग्राहक 13,000+ एटीएम के नेटवर्क का फायदा ले सकेगा.

मेगा बैंक मर्जर: PNB ने जारी किया नया लोगो, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया व OBC का हो रहा है विलय

क्या कोई एक बैंक का ग्राहक विलय के बाद दूसरे बैंक के ATM का इस्तेमाल कर सकेगा ?

हां, विलय के बाद एक बैंक का ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल कर सकता है. इसमें RBI के द्वारा तय किए गए नियम शर्तों के मुताबिक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा.

विलय के बाद क्या अकाउंट पर कोई नए सर्विस चार्ज लगेंगे ?

विलय के बाद ग्राहकों के लिए सर्विस चार्ज में बदलाव किया गया है. इन्हें संबंधित बैंकों की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है.

क्या न्यूनतम बैलेंस की जरूरत में कोई बदलाव होगा ?

सेविंग्स और करंट अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस की जरूरतों के साथ नहीं बनाए रखने पर लगने वाला चार्ज संबंधित बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है. ग्राहक यह जानकारी वहां से ले सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.