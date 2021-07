राकेश झुनझुनवाला का ये फेवरेट शेयर आखिर क्यों गिर रहा है, जानें – होल्ड करना है या निकल जाना है

दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के फेवरिट शेयर टाइटन में बुधवार को इंट्रा डे कारोबार में 2.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. राकेश झुनझुनवाला के फेवरिट शेयर टाइटन की कीमतों में 2.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. पहली तिमाही का बिजनेस अपडेट जारी करने के ठीक बाद टाइटन कंपनी के शेयर 2.6 फीसदी गिर कर 1717 रुपये तक आ गए. पिछले महीने इस शेयर ने 1800 रुपये का लेवल छुआ था.

कोविड-19 के दूसरे दौर में टाइटन की बिक्री में गिरावट आई है हालांकि पिछले कुछ दिनों में इसमें रिकवरी दिखी है.मौजूदा तिमाही ( अप्रैल-जून) के दौरान कंपनी ने अपने रेवेन्यू में 117 फीसदी (गहनों की बिक्री छोड़ कर) की बढ़त दर्ज की थी. अप्रैल, मई और जून में रेवेन्यू क्रमश: 50, 10 और 40 फीसदी बढ़ा. बीएसई में इसके 1.44 लाख शेयरों का कारोबार हुआ. सरकार ने 15 जून, 2021 से गोल्ड ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है. ज्वैलर्स को अब सर्टिफाइड 14, 18 और 22 कैरेट की गोल्ड ज्वैलरी बेचनी होगी. राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पास मार्च 2021 तिमाही के आखिर में 4.49 करोड़ शेयर थे.

इक्विटीमास्टर की को-हेड तनुश्री बनर्जी ने कहा कि शेयरों में गिरावट से टाइटन के ज्वैलरी बिजनेस पर असर पड़ सकता है. टाइटन के दूसरे बिजनेस घड़ी और चश्मों का कारोबार पर भी इसका असर पड़ सकता है. एजेंल ब्रोकिंग में मिड कैप्स के एवीपी अमरजीत मौर्या ने कहा कि हॉलमार्किंग अनिवार्य कर देने के बाद ज्वैलरी का असंगठित बाजार संगठित बाजार की ओर जाने लगेगा. इसका टाइटन के शेयरों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है. लाइफस्टाइल कटेगिरी की बात करें तो टाइटन ​कंपनी ऑर्गनाइज्ड ज्वैलरी और घड़ियों के सेग्मेंट में लीडिंग पोजिशन पर है. इसका मिड टर्म का ग्रोथ आउटलुक अच्छा बना हुआ है. वेडिंग / फैशन ज्वैलरी से इसे सपोर्ट मिल रहा है. आने वाले दिनों में वेडिंग सीजन में बेहतर बिक्री की उम्मीद है. ज्वैलरी बिजनेस आॅर्गनाइज्ड प्लेयर्स की ओर शिफ्ट होने की वजह से कंपनी को अनलॉक में तेज रिकवरी का फायदा हुआ है.

