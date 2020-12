Health Insurance: स्वास्थ्य बीमा क्यों जरूरी? 4 प्वॉइंट में मिलेगा जवाब

कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) की इस अभूतपूर्व स्थिति ने न केवल स्वास्थ्य और जीवन के मामले में मानव जीवन को प्रभावित किया है बल्कि वैश्विक स्तर पर व्यवसायों, व्यापारों और अर्थव्यवस्थाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है. कोरोनोवायरस और उसके बाद के आर्थिक संकट के चलते, स्वास्थ्य संकट को लेकर स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) पर जागरूकता बढ़ी है. वर्तमान हेल्थकेयर परिदृश्य और कोविड-19 उपचार से जुड़े जेब पर भारी खर्चों को देखते हुए, अधिकांश लोगों ने अब स्वास्थ्य बीमा को आवश्यक मानना शुरू कर दिया है. लेकिन, फिर भी भारत में हेल्थ इंश्योरेंस की पहुंच 1 फीसदी भी नहीं है, जो कि वैश्विक औसत 7.23 फीसदी की तुलना में बहुत ही कम है. आज के वक्त में, जब इलाज बेहद खर्चीले हैं, खासकर कोरोना काल में स्वास्थ्य बीमा होना जरूरी हो जाता है. व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा योजना क्यों चुननी चाहिए, इसका जवाब कुछ कारणों में ढूंढा जा सकता है.

बीमारियां बढ़ने के साथ-साथ मेडिकल टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और विकास हुआ है. साथ ही चिकित्सा की लागत भी बढ़ी है. मेडिकल खर्च केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है. डॉक्टर के परामर्श, टेस्टिंग, एम्बुलेंस शुल्क, ऑपरेशन थियेटर शुल्क, दवाएं, कमरे का किराया आदि के लिए खर्च भी लगातार बढ़ रहे हैं. यदि आप पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं तो ये सभी मिलकर आपके बजट पर बड़ा दबाव डाल सकते हैं. हर साल एक किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करके आप गुणवत्ता वाले उपचार का चयन करते हुए भी चिकित्सा की महंगाई से बच सकते हैं.

अचानक पैदा हुईं स्वास्थ्य स्थितियां आपकी बचत को खत्म कर सकती हैं. एक उपयुक्त स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदकर आप अपनी बचत से छेड़छाड़ किए बिना अपने चिकित्सा खर्चों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं. अपनी इच्छित योजनाओं के लिए इन बचत का उपयोग कर सकते हैं, जैसे घर खरीदना, बच्चे की शिक्षा और रिटायरमेंट. इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा आपको टैक्स बेनिफिट लेने में मदद करता है, जो आगे आपकी बचत को बढ़ाने में मदद करता है.

अगर आप इंप्लॉई हैं और यदि आपके पास पहले से ही अपने एंप्लॉयर द्वारा प्रदान की गई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, तो पॉलिसी लाभों का पुनर्मूल्यांकन करें. देखें कि यह कितना कवरेज प्रदान करता है. यदि आपकी वर्तमान पॉलिसी परिवार में चल रही मौजूदा बीमारियों और संभावित खतरों के खिलाफ कवर की पेशकश नहीं करती तो जरूरत के समय आपको परेशानी हो सकती है.

चिकित्सा उपचार की लागत में काफी वृद्धि होने के साथ, बड़ी राशि का आश्वासन रहने से बेहतर वित्तीय सहायता पाने में मदद मिल सकती है. यदि आप इस समय एक उच्च कवरेज प्लान नहीं खरीद सकते हैं तो आप कम प्रीमियम से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे-धीरे कवर बढ़ा सकते हैं.

(Article By- अनुराधा श्रीराम, चीफ एक्चूरियल ऑफिसर, आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस)

