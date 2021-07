Real Estate Shares to Buy: तेजी से उबर रहा है रीयल्टी सेक्टर, इन तीन रीयल एस्टेट शेयरों में 35% तक मुनाफा कमाने का मौका

Real Estate Shares to Buy: कोरोना की दूसरी लहर के चलते रीयल एस्टेट इंडस्ट्री पर गहरा असर पड़ा है. हालांकि अब कोरोना के चलते सुस्त हुई इकोनॉमिक रफ्तार फिर से वेग पकड़ रही है और अब डोमेस्टिक रीयल एस्टेट डेवलपर्स रियल्टी सेक्टर में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं. वैश्विक ब्रोकरेज एंड रिसर्च फर्म सीएलएसए के मुताबिक रीयल एस्टेट डेवलपर्स का लक्ष्य अगले तीन से चार साल में अपनी बिक्री के आंकड़े को दोगुना करना है. इंडस्ट्री को मजबूत मांग, अफोर्डेबिलिटी और इंडस्ट्री कंसॉलिडेशन से बेनेफिट मिलेगा. इसके अलावा डेवलपर्स अपने कर्ज को घटाने का भी लक्ष्य तय कर रहे हैं और पिछले वित्त वर्ष में उन्होंने 27 फीसदी कर्ज कम किया है. लंबे समय में रियल्टी सेक्टर के पॉजिटिव आउटलुक को देखते हुए सीएलएसए ने इस सेक्टर के तीन स्टॉक्स को खरीदने के लिए चुना है यानी कि इन स्टॉक्स में निवेश कर निवेशक मुनाफा कमा सकते हैं. सीएलएसए ने स्टॉक्स चुनने के लिए ग्रोथ को लेकर फोकस्ड, हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रूडेंट कैपिटल एलोकेशन को प्रिफर किया.

इस साल 2021 में डीएलएफ के शेयर भाव 22 फीसदी तक बढ़ चुके हैं और इस समय यह 291 रुपये प्रति शेयर के भाव पर है. सीएलएसए के मुताबिक कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते कंपनी की बिक्री में बड़ी गिरावट रही थी लेकिन पिछले महीने जून में इसे तेज सुधार हुआ. कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद डीएलएफ चालू वित्त वर्ष 2022 में 4 हजार करोड़ की बिक्री के लक्ष्य को लेकर कांफिडेंट है. कंपनी ने इंडेपेंडेट फ्लोर्स प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में कीमतें करीब 20 फीसदी बढ़ा दी हैं और मार्केट ने इस बढ़ोतरी को एब्जॉर्ब कर लिया है. सीएलएसए के मुताबिक डीएलएफ के प्रोजेक्ट पूरे हैं जो नगदी प्रवाह जेनेरेट करेगा. सीएलएसए के मुताबिक कॉस्ट मैनेज हो जाएगा और नया प्रॉडक्ट लांच होने पर पहले साल कैश-न्यूट्रल रहेगा लेकिन दूसरे साल में कैश पॉजिटिव हो जाएगा. निवेश को लेकर सीएलएसए ने 20 फीसदी यानी 350 रुपये का टारगेट रखा है.

कंपनी ने इस वित्त वर्ष 2022 में 6500 करोड़ रुपये के प्री-सेल्स का टारगेट रखा है और अगले तीन से पांच वर्षों के लिए 8-10 हजार करोड़ रुपये का टारगेट रखा है. सीएलएसए के मुताबिक प्रेस्टिज एस्टेट्स का कारोबार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रभावित हुई थी लेकिन पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में बिक्री अधिक थी. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही धीमी होने के बावजूद कंपनी वैक्सीनेशन व मुंबई जैसे शहरों में बढ़ती मांग के चलते कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 में 20 फीसदी की सेल्स ग्रोथ हासिल हो जाएगी. इस साल प्रेस्टिज एस्टेट्स के शेयर 10 फीसदी तक उछल चुके हैं और इस समय करीब 290 रुपये के भाव पर ट्रेड हो रहे हैं. सीएलएसए ने निवेश के लिए 29 फीसदी अधिक करीब 370 रुपये का टारगेट रखा है.

कंपनी चालू वित्त वर्ष में वसई, वसिंड और नयगांव में नए प्रोजेक्ट्स और फेजेज शुरू करने की योजना पर काम कर रही है. प्रोजेक्ट्स का मुख्य लक्ष्य मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते में घर उपलब्ध कराना है. सीएलएसए के मुताबिक कंपनी का अनुमान है कि उसके रेडी इंवेंटरी से उसका कैश बढ़ेगा और इससे कर्ज व इससे जुड़ी लागत कम होगी. इस साल सनटेक रियल्टी के शेयर 7 फीसदी तक लुढ़क चुके हैं और करीब 328 रुपये के भाव पर ट्रेड हो रहे हैं. सीएलएसए ने निवेश के लिए 35 फीसदी अधिक करीब 425 रुपये का टारगेट तय किया है.

(Article: Kshitij Bhargava)

(स्टोरी में दिया गया स्टॉक रिकमेंडशंस संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म का है और इस निवेश सलाह को लेकर फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर संपर्क कर लें.)

