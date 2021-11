Diwali Bonus : दिवाली बोनस का क्या करें, एफडी में लगाएं, गोल्ड खरीदें या म्यूचुअल फंड में निवेश करें – जानें, कहां होगा सबसे ज्यादा फायदा?

दिवाली पर सरकारी से लेकर प्राइवेट नौकरियों में बोनस मिलने का चलन है. नौकरी करने वालों को इस मौके पर 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये या इससे भी ज्यादा बोनस मिलता है. निवेश के लिहाज से यह रकम छोटी लग सकती है लेकिन सोच-समझ कर प्लानिंग के साथ इसे निवेश किया जाए तो लंबी अवधि में काफी अच्छा फंड बन सकता है. आप इस पैसे को बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस डिपोजिट या फिर कंपनियों के एफडी में डाल सकते हैं. हालांंकि एफडी में पैसा डालने से पहले बैंक और पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों की तुलना कर लेनी चाहिए.

फिलहाल एसबीआई में आम डिपोजिटरों को एफडी पर अधिकतम 5.4 फीसदी ब्याज मिल रहा है. सीनियर सिटीजन को इससे आधा फीसदी ज्यादा ब्याज मिल रहा है. एचडीएफसी बैंक में अधिकतम ब्याज दर 5.50 फीसदी है. सीनियर सिटीजन के लिए यह ब्याज दर अधिकतम 6.25 फीसदी है. वहीं आईसीआईसीआई बैंक में एफडी पर अधिकतम ब्याज दर 5.50 फीसदी है. पोस्ट ऑफिस एफडी पर ब्याज दरें 5.5 से लेकर 6.7 फीसदी तक है.

एफडी के अलावा दिवाली के बोनस का अच्छा इस्तेमाल गोल्ड खरीदने के लिए भी किया जा सकता है. आप अच्छे स्टोर से हॉलमार्किंग गोल्ड गहने, सिक्के या बार खरीद सकते हैं. गोल्ड की दरें पिछले तीन साल में निचले स्तर पर आ गई हैं इसलिए यह गोल्ड खरीदने के लिए सही वक्त है.

गोल्ड में निवेश का एकऔर अच्छा तरीका सोवरेन गोल्ड (Sovereign Gold Bonds) खरीदना है. सरकार की ओर से समय-समय पर इसकी सीरीज जारी होती है. अगर आप लंबे समय तक यानी आठ साल तक गोल्ड में निवेश को होल्ड किए रख सकते हैं तो यह गोल्ड बॉन्ड में निवेश अच्छा तरीका है. एक तो इस पर सोवरेन गारंटी है. दूसरे इस पर आपको सालाना 2.5 फीसदी का ब्याज भी मिलता है. इसमें न्यूनतम एक ग्राम सोना खरीद कर निवेश कर सकते हैं.

गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के अलावा म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं.आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप की वजह से इनमें निवेश आसान हो या है. देश में बड़ी तादाद में निवेशक SIP के जरिये म्यूचुअल फंड में निवेश कर शेयर बाजार की ऊंचाई का फायदा ले रहे हैं. हालांंकि म्यूचुल फंड के जरिये डेट फंड और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में भी निवेश कर सकते हैं. इसलिए दिवाली में मिले बोनस को कपड़ों और घूमने-फिरने में खर्च करने के बजाय भविष्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की तैयारियों में लगाइए. नए निवेश के लिए यह बिल्कुल सही वक्त है.

