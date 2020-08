Taxpayers’ Charter: क्या है टैक्सपेयर्स चार्टर, करदाताओं को क्या होगा फायदा

Transparent Taxation- What is Taxpayers’ Charter: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ईमानदार टैक्सपेयर्स के सम्मान में “’ट्रांसपैरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट’ प्लैटफॉर्म को लॉन्च किया. इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म शामिल हैं. मोदी सरकार ने Taxpayers Charter आज से लागू कर दिया है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक यह आईटी विभाग की टैक्सपेयर सर्विसेज को बेहतर करने और खुद को उत्तरदायी बनाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है. इसमें स्पष्ट तौर पर करदाताओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों को साफ तौर पर व्यक्त किया गया है और उनसे अपनी उम्मीदों को भी बताया है.

टैक्सपेयर्स चार्टर के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग इन कामों के लिए प्रतिबद्ध है-

इनकम टैक्स करादताओं से ये उम्मीदें रखता है:

पीएम मोदी ने टैक्सपेयर्स चार्टर पर कहा कि यह देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है. अब टैक्सपेयर को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है. यानी आयकर विभाग को अब टैक्सपेयर की गरिमा का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा. अब टैक्सपेयर की बात पर विश्वास करना होगा, डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नजर से नहीं देख सकता है.

