क्या है कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसी, क्यों खरीदनी चाहिए यह पॉलिसी और दोनों में कौन सी है बेहतर, यहां जानिए

स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों को लेकर हेल्थ इंश्योरेंस कवर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बीमार होने पर हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़े खर्चों की चिंता कम हो जाती है. कोरोना महामारी के इस दौर में कोरोना संक्रमण के इतने मामले आए कि इससे जुड़े इंश्योंरेस कवर की जरूरत महसूस हुई. ऐसे में बीमा कंपनियों ने लोगों के लिए Corona Kavach और Corona Rakshak जैसी पॉलिसी लेकर आई हैं. महामारी के इस दौर में जबकि कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है, यह पॉलिसी लेना बहुत जरूरी-सा हो गया है. हालांकि इन दोनों ही पॉलिसीज का उद्देश्य लगभग समान हैं लेकिन बेनेफिट्स को लेकर दोनों में कुछ अंतर है जिसके चलते पॉलिसी खरीदने से पहले एक बार स्टडी जरूर कर लेना चाहिए.

कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसी दोनों ही कोरोना संक्रमण को लेकर कवर उपलब्ध कराती हैं लेकिन दोनों के कवरेज बेनेफिट्स अलग-अलग हैं. ऐसे में पॉलिसी खरीदने से पहले दोनों के बेनेफिट्स की तुलना कर लेनी चाहिए.

