Arbitrage Funds में तेजी से पैसे लगा रहे हैं निवेशक, जानिए क्या हैं आर्बिट्रेज फंड और क्या आपको इनमें करना चाहिए निवेश?

Arbitrage Funds: निवेशकों के पास शेयर मार्केट से पैसे कमाने के बहुत से विकल्प हैं जिसमें एक आर्बिट्रेज फंड है जिसके प्रति निवेशकों का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है. किसी सिक्योरिटीज के भाव में अंतर का फायदा लेना आर्बिट्रेज है. कभी आपने गौर किया होगा कि कुछ स्टॉक के भाव एनएसई और बीएसई पर एक समान नहीं होते हैं बल्कि उनमें कुछ फर्क होता है. कभी-कभी यह फर्क कुछ रुपयों का भी होता है जिसका फायदा उठाकर रिस्क-फ्री मुनाफा कमाया जा सकता है. आर्बिट्रेज फंड स्पॉट और फ्यूचर मार्केट में इक्विटी शेयरों के भाव में अंतर पर काम करता है. इसके लिए फंड मैनेजर शेयरों को कैश मार्केट में अभी खरीद लेता रहै और फिर इसे फ्यूचर या डेरिवेटिव मार्केट में बेच देता है. कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर ही निवेश पर रिटर्न है.

टैक्सेशन को लेकर आर्बिट्रेज फंड को इक्विटी फंड्स के समान ही समझा जाता है. अगर आप एक साल से कम समय तक ही निवेश रखते हैं तो मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटन गेन मानते हुए टैक्स चुकाना होगा जिसकी दर इस समय 15 फीसदी है. अगर इस फंड में 1 वर्ष से अधिक समय तक निवेश बनाए रखते हैं तो मुनाफे को लांग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) की श्रेणी में रखा जाएगा. अगर किसी वित्त वर्ष में आपको 1 लाख रुपये से कम एलटीसीजी होता है तो इस पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती है लेकिन अगर 1 लाख रुपये से अधिक की एलटीसीजी है तो बिना इंडेक्सेशन के फायदे के 10 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना होगा.

फंड नाम – 3 साल का रिटर्न

निप्पन इंडिया आर्बिट्रेज फंड – 6 फीसदी

एडेलवेइस आर्बिट्रेज फंड – 5.93 फीसदी

एलएंडटी आर्बिट्रेज अपॉर्च्यूनिटीज फंड – 5.92 फीसदी

यूटीआई आर्बिट्रेज फंड – 5.89 फीसदी

कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड – 5.88 फीसदी

