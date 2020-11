Credit Score: फेस्टिव सीजन की खरीदारी में बरतें ये 6 सावधानियां, नहीं तो घट सकता है आपका क्रेडिट स्कोर

Maintain Credit Score During Festive Season Shopping: फेस्टिव सीजन चल रहा है. अधिकतर लोग वर्ष भर इस समय का इंतजार करते हैं ताकि खरीदारी कर सकें. इस खरीदारी के लिए अगर नगदी का इंतजाम नहीं हो पाता है तो क्रेडिट कार्ड का भी सहारा लिया जाता है. हालांकि क्रेडिट कार्ड के प्रयोग को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारे क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है. ऐसे में आपको क्रेडिट स्कोर को बुरी तरह प्रभावित करने वाली कुछ आम गलतियों से बचना चाहिए. इसमें से कुछ ऐसी गलतियां ऐसी भी हैं जो अधिकतर लोग जाने-अनजाने करते हैं.

यह भी पढ़ें- क्या होता है क्रेडिट स्कोर

आप जब क्रेडिट कार्ड इशू कराते हैं तो इसके साथ आपको एक लिमिट मिलती है कि आप इस कार्ड के जरिए अधिकतम उतनी ही राशि की शॉपिंग कर सकते हैं. हालांकि पूरी लिमिट के बराबर खर्च करना समझदारी नहीं है. आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट का जितना फीसदी खर्च करते हैं, उसे क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेश्यो (CUR) कहते हैं. आपको अपने कार्ड का सीयूआर 30 फीसदी से अधिक नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे आमतौर पर बैंक उन लोगों को उधार देने में सावधानी बरतते हैं जिनका सीयूआर 30 फीसदी से अधिक होता है. ज्यादा लिमिट का प्रयोग करने से यह लगेगा कि आप क्रेडिट के भरोसे अधिक हैं और क्रेडिट ब्यूरो भी आपके क्रेडिट स्कोर को कम कर सकता है.

यह भी पढ़ें- कौन दे रहा है सबसे सस्ता होम लोन?

क्रेडिट कार्ड आपको शॉपिंग करने का मौका देता है लेकिन क्षमता से अधिक खर्च करना समझदारी नहीं है. इससे आपकी वित्तीय स्थिति बिगड़ सकती है. क्षमता से अधिक खर्च करने पर ईएमआई और क्रेडिट बिल को समय पर चुकाने में समस्या हो सकती है. अगर इनके भुगतान में देरी होती है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और क्रेडिट स्कोर भी कम हो सकता है.

यह भी पढ़ें- होम लोन के लिए तैयार रखे ये डॉक्युमेंट

फेस्टिव सीजन चल रहा है तो खरीदारी के माहौल में अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना ना भूलें. यह बैंक द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर तैयार होती है. अगर बैंक ने गलती से कोई भी गलत जानकारी भेज दी तो आपके क्रेडिट स्कोर पर गलत प्रभाव पड़ सकता है. ऐसे में आपको नियमित अंतराल पर क्रेडिट स्कोर देखते रहना चाहिए ताकि समय रहते गलती पकड़ में आ सके.

आमतौर पर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है जब आपको किसी के लोन के लिए गारंटर बनना पड़ता है. ऐसे में आपको सावधानी से फैसला लेना होगा क्योंकि गारंटर बनने की स्थिति में आप पर भी लोन के भुगतान को लेकर जिम्मेदारी रहेगी. लोन भुगतान में देरी या डिफॉल्ट होने की स्थिति में सिर्फ उधार लेने वाले को ही नहीं, गारंटर होने के कारण आप भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा और यह प्रभाव क्रेडिट स्कोर पर दिखेगा

बेस्ट डील पाने के लिए कई लोग बहुत बार पूछताछ करते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. जब भी आप इस प्रकार की पूछताछ करते हैं तो इसका प्रभाव आपके क्रेडिट स्कोर पर भी दिखता है.

अपनी पर्चेजिंग पॉवर बढ़ाने के लिए और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए कई लोग ढेर सारे क्रेडिट कार्ड रखते हैं. हालांकि इसका क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसके अलावा हर क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल्स चेक करते रहना भी मुश्किल साबित हो सकता है.

(इनपुट: पैसाबाजार)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.