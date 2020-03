टूटते शेयर बाजार में डरें या और लालची बन जाएं? वॉरेन बफे के इन टिप्स पर दें ध्यान, नहीं होगा नुकसान

गिरते शेयर बाजार में अगर दिग्गज निवेशकों की टिप्स अपनाएं तो नुकसान से बच सकते हैं.

Stock Market Investment Tips: मौजूदा समय में शेयर बाजार कोरोना वायरस के साए में है. इस साल सेंसेक्स में 7700 अंकों से ज्यादा गिरावट आ चुकी है. वहीं निफ्टी भी 2350 अंकों से ज्यादा टूट गया है. मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट के बीच निवेशकों का डर भी बढ़ता जा रहा है. जिन निवेशकों ने पहले पैसे लगाए हैं, उन्हें नुकसान हो रहा है. वहीं नए निवेशक बाजार में पैसा लगाने को तैयार नहीं हैं. लेकिन दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में शामिल वॉरेन बफे की सोच कुछ अलग है. अगर उनके निवेश के मंत्र को अपनाएं तो निवेशकों का यह पैनिक खत्म हो सकता है. वह बाजार में गिरावट को डर के रूप में नहीं लेते, बल्कि उनका कहना है कि गिरावट हमेशा आगे के लिए निवेश का मौका लाती है. हमने यहां वॉरेन बफे के कुछ मार्केट टिप्स दिए हैं, जिनकी मदद से आप भी इस मुश्किल समय से पार पा सकते हैं.

खुद को शांत रखें, हड़बड़ी में न बेचें शेयर

वॉरेन बफे ने 2017 बर्कशायर हैथवे के शेयरहोल्डर्स को लिखे लेटर में लिखा है कि जब मार्केट गिर रहा हो तो निवेशक को खुद को शांत रखना चाहिए न कि हड़बड़ी में शेयर बेचने का कदम उठाना चाहिए. निवेशकों को निवेश के बेसिक्स यानी शेयर खरीदो और लंबे वक्त तक रखो को फॉलो करना चाहिए. गिरावटें आई हैं और आगे भी आएंगी. कोई नहीं बता सकता कि ऐसा कब होगा. इसलिए मार्केट पर बारीकी से नजर रखने और पैनिक होने के बजाय खुद को शांत रखते हुए हड़बड़ी न दिखाएं.

दूसरे डर रहे हों तो लालची बन जाएं

वॉरेन बफे का कहना है कि बाजार की गिरावट से घबराना सही रणनीति नहीं होता है. निवेश करने के लिए कोई समय बेहतर या खराब नहीं हो सकता है. हर समय बाजार में निवेश का मौका होता है. हां जरूरी ये है कि संयम रखा जाए. उनका कहना है कि जब दूसरे डर रहे हों, उस समय आप लालची बन जाएं.

गिरते बाजार में गुनगुनाएं ये कविता

“If you can keep your head when all about you are losing theirs …

If you can wait and not be tired by waiting …

If you can think – and not make thoughts your aim …

If you can trust yourself when all men doubt you …

Yours is the Earth and everything that’s in it.”

लंबी अवधि का रखें लक्ष्य

अगर आपको पेड़ की छाया चाहिए तो सालों पहले वह पेड़ लगाना होगा. यानी लंबी अवधि का सोचकर ही करें निवेश. एक दिन के ट्रेडर बनने की बजाए लंबी अवधि का लक्ष्य लेकर बाजार में आएं. लक्ष्य पूरा होने तक इंतजार करें, संयम रखने से ही पैसा बढ़ता है.

ज्‍यादा रिटर्न की लालच न रखें

अगर 15 से 20 फीसदी रिटर्न दिख रहा है तो निवेश करें. खुद में यकीन करें कि आप एक सफल निवेशक बन सकते हैं. अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करें. अलग अलग अच्छी कंपनियों में पैसा लगाएं, जिससे जोखिम कम होगा.

बार बार शेयर का रिटर्न न देखें

अगर आप कि‍सी शेयर को दस साल तक नहीं रख सकते तो उसे 10 मि‍नट तक भी रखने के बारे में ना सोचें. निवेश करने के बाद बार बार शेयर की कीमतों को देखना गलत तरीका है. चाहे बाजार गिर रहा हो या उठ रहा हो. तुरंत गिरावट या बढ़त देखकर शेयर बेचने या खरीदने से निवेशकों का नुकसान हो सकता है.

अफवाहों पर ध्‍यान न दें

दूसरों को देखकर बाजार में पैसा न लगाएं, निवेश तभी करें जब आपको इस बारे में समझ हो.

अफवाहों पर ध्‍यान न दें. स्‍टॉक मार्केट में अफवाहें खूब चलती हैं. यह बेहतर है कि अच्छी कंपनी का शेयर फेयर प्राइस पर है तो निवेश किया जाए, न कि फेयर कंपनी का शेयर ज्यादा भाव पर खरीदें.

अवसरों पर नजर रखें

अच्छी कंपनी के शेयर में टेम्परेरी गिरावट खरीददारी का बेहतर मौका लाती है, जबकि ज्यादातर लोग शेयर तब खरीदते हैं जब अच्छी कंपनी का बिजनेस बेहत अच्छा चल रहा हो. ऐसा निवेश करें जो पूरी जिंदगी के लिए हो, जो आपको हमेशा प्रॉफिट देता रहे. अवसरों पर हमेशा नजर रखें, जो दुनिया में कहीं भी मिल सकते हैं. अवसर किसी भी इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं.

(इनपुट: Forbes, रायॅटर्स, CNBC.Com)